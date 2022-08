Hunden blei berga!

Om lag 21.30 fredag kveld melde ein hundeeigar at hunden hans hadde falle ned ein bratt skrent i Etne kommune, og at han ikkje var i stand til å få hunden opp igjen Det var i området område Skålnes i nærleiken av Markhusvegen at uhellet skjedde. Politiet klarte ikkje å redda hunden og gav opp seint i går kveld. Men laurdag morgon klarte ein privatperson med ekspertise på fjellklatring å få tak i hunden. Eigaren tar med hunden til dyrlege for kontroll, men den verkar å vera i god form.