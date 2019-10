Hun skal møte Nav-sjefen i Debatten

– Jeg føler ikke noe nag. Jeg har ikke noen konfronterende personlighet, sier Kari Eldbjørg Vindenes.

Tidligere i høst ble hun dømt til betinget fengsel i 30 dager for grovt uaktsomt bedrageri. Ifølge dommen mottok Vindenes urettmessig nærmere 186.000 kroner fra Nav.

Hun er en av minst 48 personer som kan være uskyldig dømt for trygdesvindel fordi Nav har tolket regelverket feil. Rundt 2400 saker kan være feilbehandlet.

Vindenes håper å få svar fra Nav-sjef Sigrun Vågeng i NRK Debatten torsdag kveld.

– Hvordan kunne de la dette skje? Og hvorfor stoppet de ikke dette med en gang de oppdaget at feil var begått? I så fall kunne jeg unngått rettsprosessen min. Det er litt surt, sier Sandnes-kvinnen.

I tillegg til Vindenes og Vågeng vil jussprofessor Jan Fridthjof Bernt stille i panelet. Det vil også tingrettsdommer Ina Strømstad og advokat og ekspert på trygderett, Olav Lægreid.

Et sentralt spørsmål bli hvordan Nav kunne svikte og gjøre denne feilen i så lang tid.

Programmet vil avsluttes med politikerdebatt, der blant andre arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) vil stille.

Var i utlandet

Ifølge dommen fra Jæren tingrett mottok Vindenes fra april 2014 til desember 2015 arbeidsavklaringspenger fra Nav, samtidig som hun i flere perioder oppholdt seg i Sverige og Frankrike. Hun ga ikke beskjed til Nav om dette, og forholdene ble meldt til politiet i november 2017.

Jæren tingrett mente Vindenes bevisst ikke fortalte at hun ved flere anledninger oppholdt seg i utlandet, selv om hun burde forstått at dette gjorde at hun fikk utbetalt mer penger fra Nav enn hun hadde krav på.

Nå viser det seg at dommen mot Vindenes står på listen over saker Riksadvokaten har varslet at de ønsker gjenopptatt, fordi de kan være uriktige.

Nav-direktør Sigrun Vågeng. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

For Kari Eldbjørg Vindenes har det vært krevende å stå oppreist i en sak der hun til slutt endte med å få en betinget fengselsdom.

– Du blir behandlet med mistenksomhet hele tiden, fordi du har gjort noe ulovlig. Jeg har vært lovlydig og flink pike det meste av livet. Sånn sett var dommen et slag i ansiktet. I tillegg synes alle du er dum som har klart å havne i en slik situasjon, sier hun.

Beklager

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har sagt til NRK at hun vil sette i gang en ekstern gjennomgang for å finne ut hva som har skjedd.

– Det er et tankekors at dette har skjedd over så mange år uten at Nav, Trygderetten, påtalemakten eller andre har klart å avdekke denne feilen, med de konsekvensene det har hatt, sa Hauglie.

Nav-direktør Sigrun Vågeng beklager at dette har skjedd, og at det har gått ut over enkeltpersoner.

– Dette er veldig leit, og jeg beklager naturligvis på det sterkeste.