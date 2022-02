Humpete brostein

Vernetjenesten i Norgesbuss vil ikke la sine sjåfører kjøre i Kongsgata i Stavanger fordi brosteinene er så ujevne at det skaper et uforsvarlig arbeidsmiljø for bussjåførene, skriver Aftenbladet.

Norgesbuss har gitt Stavanger kommune frist til 31. mars med å utbedre Kongsgata, hvis ikke vil selskapet slutte å kjøre i Kongsgata.