Hummerparkene på Kvitsøy får 750.000 kroner av Riksantikvaren

Kystkulturprosjektet på Kvitsøy med de unike hummerparkene får kr 750 000 i tilskudd i 2024 fra Riksantikvaren.

– Prosjekt Levende kystkultur på Kvitsøy tar vare på og formidler øyas hummerfisketradisjoner, men også historie fra vikingtid, sier avdelingsdirektør Linda Veiby.

Hummerparkene ble brukt til å oppbevare hummer før eksport. Den eldste hummerparken på 80 meter ble nylig restaurert.

– Vi er imponert over hva de har fått til, og de er et godt eksempel på hvordan en kommune kan bruke sine kulturmiljø som en ressurs for å utvikle lokalsamfunnet.