– Den blir rett og slett grilla og døyr momentant.

Naturforvaltar Bjarne Oddane i konsulentselskapet Ecofact er ikkje i tvil om kva som er den største trusselen mot den utryddingstrua hubroen:

Gamle kraftlinjer med stolpar som ser ut som ein T.

Naturforvaltar Bjarne Oddane i Ecofact. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Hubroen bruker desse stolpane som utkikkspunkt når han jaktar byttedyr.

Problemet oppstår når hubroen med eit vengjespenn på rundt 180 centimeter skal lande eller lette frå tverrbjelken på toppen av stolpen.

Avstanden mellom toppisolatorane som festar leidningane er så kort at hubroen rører ved to av isolatorane samtidig.

Då oppstår det ei kortslutning, og hubroen blir grilla i hel.

– Vi veit ikkje nøyaktig kor mange hubro som blir drepne av dei gamle kraftlinjene, men kanskje så mange som 20–30 prosent. Dette gjer eit stort innhogg i bestanden, seier Oddane.

Mange hubro i Rogaland

I Noreg er det mellom 400 og 600 hubropar. Rogaland har den tettaste bestanden i landet. Siste berekning viser at det er opp mot 150 par her.

I Rogaland er Høg-Jæren kjent som hubroland. Men ei ny kartlegging i Stavanger gav eit overraskande svar.

I heile landet er det milevis med denne typen gamle kraftlinjer, som er den største trusselen for hubro. Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Resultata av kartlegginga på Rennesøy og Finnøy viser at vi har mange fleire hubro enn vi trudde. Ein av dei tettaste bestandane i landet, seier naturforvaltar Vegard Ankarstrand i Stavanger kommune:

Det blir berekna at det er opp mot ti hubropar i Stavanger. Etter at naturforvaltaren blei klar over den tette bestanden, blei det bestemt at det skal bli tatt grep.

Naturforvalter Vegard Ankarstrand i Stavanger kommune. Foto: Gunnar Morsund / NRK

– No har vi god informasjon om kvar hubro har hekkeplassar. Vi har søkt om pengar for å gjennomføre ei kartlegging av dei mest utsette strekningane for å sikre stolpar som kan utgjere ein fare, seier Ankarstrand.

Vil sikre straumstolpar

I Stavanger vart det i 2021 dokumenterte at to hubroar blei drepne av ei gammal kraftlinje. Tidlegare er også fleire fuglar funne drepne.

Stavanger kommune ønsker eit samarbeid med nettselskapet Lnett i Sør-Rogaland. Sikring av dei gamle straumstolpane kan vere å setje på vern av toppisolatorane. Eit anna tiltak er å montere sitjepinnar på sidene av toppbjelken, slik at hubroen slepp å lande mellom straumleidningane.

Sittepinner på sida av toppbjelken er eit av sikringstiltaka for å hindre at hubro landar mellom straumleidningane og risikerer å bli drepen av kortslutning når vengene rører ved to leidningar samtidig. Foto: Jan Ove Gjershaug/Det nasjonale hubrorposjekt

– Vi er klar over problemstillinga. Derfor fokuserer vi på dette framover med nye prosjekt, seier miljørådgivar Eva Marie Østerhus i Lnett.

Lnett ser no på ei strekning på rundt 80 kilometer med gamle kraftlinjer. Nettselskapet har enno ikkje fått berekna kor mykje det vil koste å sikre straumstolpane.

Miljørådgivar Eva Marie Østerhus i Lnett. Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Vi ønskjer å komme i gang så raskt som mogleg. Både for vår eigen del, og ikkje minst for hubroen, seier Østerhus.

Tusenvis av farlege stolpar

For ei tid sidan gjorde Ecofact ei berekning av kor mange T-stolpar som finst i Noreg. Å sikre alle blir ein svært stor jobb.

– Vi kom fram til at det var rundt 380.000 stolpar med 22 kV linjer i Noreg. Ein gong vil dei blir gamle og etter kvart blir bytte ut med sikrare stolpar som ikkje er ei så stor felle for hubroen. Men det kan gå 40–60 år, avsluttar naturforvaltar Bjarne Oddane i Ecofact.