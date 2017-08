Høysesong for salg av sexleketøy

– Nå i ferien, i juni, juli og august, kan vi lett ha over 100 kunder innom på én dag. Jeg tror det skyldes at folk har bedre tid til å ta seg av seg selv og partner, sier Luna Veronique Berntsen, medarbeider på Kondomeriet i Sandnes.

Kondomeriet er Norges største leverandør av sexleketøy, og har ti butikker spredt rundt omkring i landet, i tillegg til nettbutikk. Berntsen, som har jobbet for Kondomeriet siden 2015, forteller at det er svært kort tid mellom kundene nå om sommeren.

– Man blir jo glad og våryr når solen titter frem! Folk i alle aldre kommer hit for å kjøpe noe som kan sprite opp sexlivet, og det er like mange menn som kvinner innom butikken, sier Berntsen.

Les også: Thea Marie vil hjelpe kvinner med et problem det er vanskelig å snakke om

Venter «klimaks» i august

Ifølge nettredaktør og presseansvarlig i Kondomeriet, Maria K. Ebbestad, har kjeden opplevd en jevn økning over mange år. Sammenlignet med snittet på alle ordre fra januar til og med mai, har Kondomeriet opplevd en økning på 22 prosent i juni og juli.

Maria K. Ebbestad tror at august blir enda mer hektisk enn resten av sommeren, og håper på salgsrekord så langt i år. Foto: Pressefoto / Kondomeriet

– Vi forventer at salget for hele august blir ekstra høyt, i tillegg til at desember pleier å være en god måned i forbindelse med julegavehandel, sier Ebbestad.

Hun legger til at det som selger best i sommermånedene er klitorisvibratorer, orgasmekrem og Kondomeriets egne reiseveske.

– Glidemiddel er også veldig populært, spesielt de med smak nå om sommeren. Glidemiddel er perfekt for dem som vil at det som allerede er godt skal bli enda bedre, sier Ebbestad.

Les også: Kan bli dyr skilsmisse for Kondomeriet

Kan skyldes lange og lyse dager

Sexolog Marte Andersen Jacobsen mener flere kjøper sexleketøy i disse tider, fordi dagene er lysere og lengre om sommeren. Dette fører igjen til at folk blir mer lidenskapelige.

– Solen utløser flere forskjellige hormoner hos oss, og et av disse er hormonet endorfin som er knyttet til følelsen av forelskelse. Forskningsundersøkelser viser at kvinner følger lyset og har høyest seksuell lyst i vårmånedene april og mai, sier Jacobsen.

Hun legger til at menn derimot ikke har høyest seksuell lyst før i august. Dette kan med andre ord muligens være en forklaring på hvorfor flere går inn for å tilfredsstille egne lyster rundt sommertider, ifølge Jacobsen.

– Det er fortsatt noen som synes at det kan være litt skummelt å ta turen innom Kondomeriet, men jeg håper at vi ansatte kan bidra til at det ikke føles så farlig likevel. Målet er jo at kundene tør å besøke butikken flere ganger, sier Berntsen.