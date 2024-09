Høyre: Vi forholder oss til at hun går av

Onsdag uttalte Sissel Knutsen Hegdal til Stavanger Aftenblad at hun fremdeles er ordfører i Stavanger.

Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug snakker på vegne av Høyres Hovedorganisasjon. Han skriver i en e-post til NRK torsdag at det er opp til Stavanger bystyre hvem som skal være ordfører i Stavanger, og opp til Stavanger Høyre hvem som skal være deres ordførerkandidat.

– Fra Høyres side har vi tatt til etterretning og lagt til grunn for våre uttalelser at Sissel Knutsen Hegdal selv har orientert Stavanger Høyres bystyregruppe om at hun går av som ordfører, og gjort et intervju med Stavanger Aftenblad forrige onsdag der hun sa at hun ville gå av som ordfører umiddelbart, skriver han.