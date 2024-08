Høyre-politiker fra Sandnes siktet for grov økonomisk utroskap

Politiet har åpnet straffesak mot Leiv Rune Mjølsnes. Fredag ble Høyre-politikeren avhørt i flere timer, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi er fortsatt i en helt innledende fase av etterforskningen, men mener det er grunn til mistanke om økonomisk kriminalitet, sier politiadvokat Torkel Tjørhom Fandrem i Sør-Vest politidistrikt til avisa.

Som daglig leder i Hekkan Burger har Mjølsnes brukt burgerkjedens penger til å dekke private utgifter for flere hundre tusen kroner.

I fjor sommer solgte han seg ut av Hekkan Burger.

Stian Bråstein er advokat for Mjølsnes. Han bekrefter til NRK at han bistår og at de har vært i avhør hele dagen.

– Han har svart på alle spørsmål politiet hadde, og samarbeider fullt ut med politiet. Han har et ønske om at politiet får inn den informasjonen som trengs for å få et riktig bilde av det som har skjedd, sier advokaten.

Bråstein sier Mjølsnes mener han ikke har gjort noe straffbart og har tillit til at dette vil bli klart for alle og politiet.

– Utover det ønsker vi ikke å gå inn på faktum av hensyn til etterforskningen, sier han.

Høyre-politikeren erkjenner ikke straffskyld.