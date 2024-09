Høyre oversender Knutsen Hegdal-saken til politiet

I forbindelse med Sissel Knutsen Hegdal-saken har Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug følgende uttalelse i en pressemelding onsdag:

– Ettersom det er Stavanger Høyres bystyregruppes midler som er blitt brukt til private formål, anså Høyres hovedorganisasjon det som naturlig at bystyregruppen selv tok beslutningen om å oversende denne saken til politiet. Vi har gitt de et tydelig råd om å gjøre nettopp dette. Det rådet var – og er – basert på sakens objektive faktum, og at det som har skjedd åpenbart kan fremstå som underslag av bystyregruppens midler, som igjen er offentlige midler bevilget av Stavanger kommune.

Han skriver videre at Høyre ikke har kompetanse til å gjøre en strafferettslig vurdering av dette.

– Det er det bare politiet som kan gjøre. Derfor velger Høyres hovedorganisasjon nå på eget initiativ å oversende det vi har av dokumenter i denne saken til politiet slik at de kan gjøre en vurdering. Uavhengig av om politiet velger å se nærmere på saken eller ikke, mener vi sterkt at dette er det eneste riktige for et politisk parti å gjøre i en sak som etter vårt syn er svært alvorlig.