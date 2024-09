Nyheten om at Sissel Knutsen Hegdal (H) trekker seg som Stavanger-ordfører etter å ha brukt partimidler til privat bruk under valgkampen i 2023 slo ned som en bombe onsdag ettermiddag.

Det er full uenighet mellom Høyre sentralt og Stavanger Høyre om denne saken. Stavanger Høyre uttalte at de ikke ønsket å anmelde forholdet mot den avtroppende Stavanger-ordføreren.

Høyre anbefalte en anmeldelse.

Torsdag er NRK i kontakt med Høyre sentralt. De har sendt det de har av dokumenter til politiet slik at de kan gjøre en vurdering.

Men de har altså ikke anmeldt.

Politiet sier de ikke har fått dokumenter

– Jeg bekrefter at vi har oversendt det vi sitter på av relevante dokumenter til politiet. Så er det opp til politiet å vurdere om dette er noe de vil se nærmere på, sier generalsekretær i Høyre, Tom Erlend Skaug til NRK.

Generalsekretær i Høyre, Tom Erlend Skaug, sier de har oversendt alt av dokumenter i Knutsen Hegdal-saken til politiet. Foto: Benedikte Grov / NRK

Han understreker at Høyre som parti ikke kan gjøre en strafferettslig vurdering av saken.

– Det er det politiet som må gjøre, sier Skaug.

Informasjonssjef Iris Aunvik Tveten i Høyre bekrefter også at dokumentene er oversendt.

Politiet sier til NRK i formiddag at de enda ikke har mottatt dokumentene, men venter på dem.

Misbruk ble avdekket

Saken omhandler følgende transaksjoner: 16. januar 2023: Netthandel med Klarna. Feil bruk av bystyregruppens kort ved fire anledninger samme dag. Totalt 8813 kroner. 18. februar 2023: Kjøp av flybillett fra Stavanger til Alicante. Begrunnelse for kjøpet var Sissel Knutsen Hegdal måtte kjøpe ny billett i forbindelse med at Erna Solberg skulle besøke Stavanger. Reiseregningen mangler dokumentasjon som dokumenterer at ny flybillett kjøpt med bystyregruppens betalingskort kompenserer for et privat utlegg til opprinnelig reise. Totalt 4901 kroner. 21. april 2023: Flybillett til Oslo uten dokumentasjon på jobbrelatert avtale i Oslo. Totalt 3479 kroner. 4. mai 2023: Uttak av kontanter uten dokumentasjon. Totalt 5000 kroner. 13. juni 2023: Bystyregruppens kort ble brukt til å betale for en gave til et partimedlem, samtidig som det hadde foregått en pengeinnsamling via Spleis til den samme gaven. Totalt 3900 kroner. 26. – 27. september 2023: Billetter til Utopia og kjøp av åtte festivalpass. Fem av festivalpassene var til Høyre-politikere med følge og var godkjent, men øvrige tre festivalpass til familiemedlemmer var det ikke. Beløp som tilbakebetales totalt 11.996 kroner. 9. september 2023: Middag med familien på Restaurant Vaar som en avslutning på valgkampen. Totalt 7500 kroner. 13. september 2023: Middag på Restaurant Harry Pepper på valgdagen med ektefelle og et vennepar. Totalt 4000 kroner. 18. september 2023: Kjøp av flybillett fra Oslo til Stavanger til en person uten formell tilknytning til Høyre. Totalt 1559 kroner. Alle beløp er tilbakebetalt. Totalt er det snakk om 51.148 kroner. Kilde: Pressemelding fra Høyre

Politiet varslet onsdag at de ville se på saken.

Misbruket av partimidlene skal ha blitt avdekket i en intern gjennomgang av regnskapet for 2023 som ble gjort i vår.

Knutsen Hegdal varslet i går gruppestyret i Stavanger Høyre om at hun ønsker å gå av som ordfører i Stavanger, et verv hun har hatt siden oktober 2023. Det kommer frem i en pressemelding som ble sendt ut onsdag.

Knutsen Hegdal er sykemeldt, og vil derfor ikke uttale seg.

Brukte betalingskort tilknyttet bystyregruppen

Det var gjennom en internkontroll det kom fram at et betalingskort knyttet til bystyregruppens konto, var blitt brukt til å betale for utgifter som ikke skulle vært belastet bystyregruppen.

Dette har skjedd ved minst ni anledninger i perioden januar til september 2023.

Det aktuelle kortet ble disponert av Knutsen Hegdal, som i denne perioden var Høyres gruppeleder i Stavanger bystyre.

Saken dreier seg altså om forhold som fant sted før hun ble valgt til ordfører.

Knutsen Hegdal har tilbakebetalt hele beløpet, i alt 51.148 kroner, til Stavanger Høyres bystyregruppe.

Flere Høyre-topper har vært i Stavanger og deltatt i møter om saken.

Stavanger Høyre vil etter hvert starte en intern prosess for å finne en ny ordførerkandidat blant Høyres øvrige medlemmer av bystyret. Onsdag kveld ble det avholdt et krisemøte i Stavanger konserthus.

Ingen av møtedeltakerne ønsket å snakke med pressen i etterkant.