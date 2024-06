Mor og datter har rigget seg sammen for en liten lesestund.

Dette bør flere gjøre i sommer, mener Margret Hagerup, Høyres utdanningspolitisk leder.

– Det enkleste vi som foreldre kan gjøre er å legge bort mobiltelefon og iPad, sier hun.

Hun er bekymret for utviklingen.

Norske barn leser mindre enn før. De siste rapportene om leseferdighetene til norske barn og unge viser at barn i dag leser dårligere enn før, og at de ikke synes det er like kjekt som før.

Norske barn leser mindre Ekspander/minimer faktaboks Den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS viser at norske tiåringer leser mye dårligere og mindre enn før.

I tillegg hadde norske barn lavest leseglede av alle de 65 landa som deltok i undersøkelsen.

Leseundersøkelsen PISA viser også en tydelig nedgang i leseferdigheiene til norske 15-åringer.

Visste du at førsteklassinger leker for lite? Det viser en evalueringen av seksårsreformen fra 1997.

Hagerup har tidligere løftet at regjeringen bør se på sommerferiens lengde, og vurdere om den skal bli kortere. Nettopp med tanke på forskningen som viser læringstap.

Opp til tre måneders skille

Forskning viser at det lange avbrekket barn får i ferien kan gjør at enkelte havner opp til tre måneder bak i læring.

Forskerne kaller det «sommertap», forklarer Elaine Munthe, som er professor og forskningsleder på Fakultet for utdanningsvitenskap.

– Å være lenge borte fra skolen kan bety at man mister noe av den lærdommen som man har fått i løpet av et skoleår. Det er lesing og regning man har sett på, sier Munthe.

Andre læringsområder vet forskerne fortsatt lite om, ifølge Munthe.

Elaine Munthe, professor og fakultetsleder ved Fakultet for utdanningsvitenskap. Foto: Hanne Høyland / NRK

Hun mener det kan være lurt for enkelte barn å få mer læringsinnhold i sommerferien.

– Det finnes også mange som har mer enn nok innhold i sommerferien, men det er veldig variabelt hva unger har å finne på i løpet av de åtte ukene, sier professoren.

Forskeren mener sommerferien er en gyllen mulighet til å gjøre noe annet, og anbefaler foreldre om å tenke godt gjennom hvilke muligheter som finnes.

– Det er ikke aldre foreldre som har åtte uker ferie. Tenk godt gjennom hvilke muligheter du har. Spill på lag med andre foreldre. Bruk muligheter som er i kommunen din, og vær oppmerksom på å finne på ting med barnet. Det kan både være lesing og noe som gir dem andre gode erfaringer i løpet sommeren.

Hvordan lese med barnet ditt i sommerferien Ekspander/minimer faktaboks Professor Elaine Munthe har følgende tips til hvordan du kan gå frem for å lese med barnet ditt i sommerferien: Ha gode kosestunder med en bok sammen.

Gå på biblioteket og spør bibliotekaren om tips.

Lytt til hvilke behov og interesser barnet har.

Vis barnet ditt at du leser selv.

Besøk Nasjonalt lesesenter for flere gode tips.

Vil ha ferien i fred

Elevene på Madlavoll skole gir alt på en av årets siste skoledager. Norsk-stafetten gir dem både fysisk aktivitet og hjernetrim.

Men nå står en lang og god ferie for trappene, og elevene gleder seg stort til sommerferien. Da skal de slappe av og gjøre akkurat hva de vil.

Saga Løhre Burhol (hvit genser) er opptatt med å heie på lagdeltakere i stafetten. Foto: Hanne Høyland / NRK

Innblanding fra foreldre i sommerferiens innhold er de noe betenkte over.

– Det er bedre med ferie, vi har jo skole resten av året. Vi fortjener litt pause synes jeg, sier Saga Løhre Burhol (11).

Men hun er med i lesekonkurransen Sommerles, dermed kommer nok norskferdighetene til å vedlikeholdes i løpet av sommeren.

Aleksander Lunde Kollsgård (12) er ikke like gira på lesing.

– Jeg burde begynt med det, men å lese er ikke min favoritt, sier han.

Magnus Mæland Nilsen (12) foretrekker fotball over lesing, men synes det er mye god læring i idretten også.

– Jeg kan lese av og til, når jeg først skal slappe av, sier han.

Elevenes lærer, Pål Jæger Jakobsen, merker godt hvem som har vedlikeholdt lesing og ikke i løpet av sommerferien. Likevel må man se barna an, mener han.

– Noen har et stort behov for en god ferie nå. Jeg synes det er vanskelig, man skal ikke presse ungene for mye heller, det er deres ferie først og fremst, sier han.

Lærer Pål Jæger Jakobsen ser at tegneserier er populært lesestoff blant elevene. Det får flere til å ville lese. Foto: Hanne Høyland / NRK

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier til NRK at hun håper at barn og unge kan logge av og bruke litt tid i sommer på å sette seg ned med en god bok.

– Det gjelder også foreldre. Skal barn og unge bli glade i å lese må vi være gode forbilder og inspirere barna til å lese, sier Nessa Nordtun (Ap).

Fin lissepasning til læreren

Hagerup mener det ikke er mye som skal til for å vedlikeholde læring i ferien. Hun oppfordrer foreldre til å bruke litt tid på å finne bøker ungene faktisk har lyst til å lese.

Lesetreningen kan bli en fin lissepasning til lærerne etter sommerferien.

– Lesing åpner dørene for all annen læring. Det er utrolig viktig, både for å delta i samfunnet, og forstå det som skjer rundt en. Det kan jo være veldig kjekt også å sitte med barna sine og lese sammen, sier hun.

Margret Hagerup skal lese for datteren Leonore Hagerup Gjesteland i sommer. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Hun henvender seg til datteren Leonore Hagerup Gjesteland (8) og spør:

– Skal du lese i sommer?

– Nei, kommer det kontant fra datteren.

– Jeg skal ha det gøy. Jeg skal bare bli lest for når jeg skal sove, fortsetter hun.

– Det skal vi fikse, humrer stortingsrepresentanten.