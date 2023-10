Høyprisbidraget blir avviklet

Regjeringen vil avvikle høyprisbidraget fra 1. oktober. Det kommer fram i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Atle Simonsen, kommunikasjonssjef i Lyse sier at dette vil bety mer investering i fornybar energi og spesielt oppgradering av vannkraften. – Vannkraften trenger mer hestekrefter for å produsere mye strøm når det ikke blåser, sier Simonsen. Dette betyr at Lyse går videre med investeringsplanene i Røldal-Suldal-vassdraget.