Høyesterettsdom: Sykehuset får si opp helsefagarbeider for snoking

– Jeg har gått med en vond klump i magen hele tiden. Dette utviklet seg til å bli en veldig viktig sak. Jeg har betalt en høy pris for denne dommen. Nå har det forhåpentligvis blitt satt presedens, som gjør at pasientenes rettssikkerhet er styrket, sier Siri, som NRK har kalt henne.

Det var i 2018 hun meldte fra om at en helsefagarbeider på Stavanger Universitetssjukehus (SUS) hadde åpnet pasientjournalen hennes.

Denne kvinnelige helsefagarbeideren var samboeren til Siris eks, og hadde ingen rolle overfor Siri på sykehuset.

Siri hadde i en periode vært innlagt på avdelingen helsefagarbeideren jobbet i på sykehuset, men Siri hadde blitt flyttet til en annen avdeling da oppslagene skjedde i august 2017.

Tekstmeldinger

I tekstmeldinger til Siri erkjente helsefagarbeideren å ha søkt i journalene hennes, men skrev at hun gjorde det for å finne ut hvilken avdeling Siri hadde blitt flyttet til for å unngå henne på sykehuset.

Siri mente på sin side at de dokumentene kvinnen hadde kikket på, ikke hadde noe med disse opplysningene å gjøre.

Derfor meldte Siri fra til Fylkesmannen gjennom Pasientombudet, som da kom frem til at helsefagarbeideren hadde brutt loven. Helsetilsynet slo videre fast at kvinnen skulle få en advarsel for brudd på helsepersonellovens paragraf 21.

SUS mente imidlertid at advarsel ikke ville være nok.

De svarte da med å si opp helsefagarbeideren. Det godtok ikke sistnevnte.

Saken har havnet helt opp i Høyesterett, og først denne måneden falt endelig dom:

SUS hadde sitt på det tørre da de valgte å si opp helsefagarbeideren, mener retten.

– Vi synes det er en veldig streng dom. Helsetilsynet hadde gitt henne «gult kort», sier helsefagarbeiderens advokat, Anne-Gry Rønning-Aaby, fra Fagforbundet.

Dette sier dommen Ekspandér faktaboks En helsefagarbeider ble oppsagt fra sin stilling fordi hun uten tjenstlig behov hadde gjort seg kjent med dokumenter i journalen til en pasient, noe som innebar en overtredelse av helsepersonelloven § 21 a. Høyesterett kom som lagmannsretten til at oppsigelsen oppfylte kravene i arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd. Overtredelsen representerte et alvorlig pliktbrudd, idet det kan ha avgjørende betydning for liv og helse at helsepersonell etterlever § 21 a. At det var et konfliktfylt forhold mellom helsefagarbeideren og pasienten, og at det to utvekslet tekstmeldinger etter at lovbruddet var oppdaget, forsterket tillitsbruddet. At Helsetilsynet ikke hadde gått lenger enn til å gi helsefagarbeideren en advarsel, forhindret ikke arbeidsgiveren i å si henne opp. Oppsigelsen ble heller ikke ansett som uforholdsmessig. Anken over lagmannsrettens dom ble forkastet. KILDE: LOVDATA/Høyesterett

Journalen ble del av rettssaken

For Siri har det vært tre lange år mens saken har gått gjennom domstolene.

Allerede før tingrettsbehandlingen ble Siri gjort oppmerksom på at hennes journal ville bli lest opp i lukket rett og være en del av bevisene som ville bli lagt frem fra sykehuset sin side.

Siri opplevde det som svært belastende. SUS ville altså si opp helsefagarbeideren fordi hun hadde kikket på de sensitive opplysningene i journalen, men samtidig ville de legge frem de samme sensitive opplysningene i en rettssak Siri ikke var en del av.

Denne historien omtalte NRK i 2019.

Helse Stavangers advokat den gangen rettferdiggjorde bruken av journalen med at de ville vise hvor mye helsefagarbeideren kunne rekke å lese på den tiden hun var inne i journalen. I fire minutter.

Les hele historien her:

– Paradoks

Journalen ble imidlertid en del av bevisene i både tingrett og lagmannsrett, selv om Siri protesterte og etter hvert nektet å vitne i fordel for sykehuset.

– Hadde jeg visst at min journal ville blitt utlevert, så hadde jeg nok ikke meldt dette inn til pasientombudet i første omgang. Konsekvensen av varslingen er at Helse Stavanger både har utlevert og lest opp svært sensitive journaldokumenter til utallige personer gjennom de tre rettssakene, sier hun og legger til:

– Det er paradoksalt at SUS selv sprer de samme journaldokumentene som helsefagarbeideren er oppsagt for å snoke i.

Da NRK omtalte saken i 2019, reagerte Datatilsynet på bruken av journalen i rettssaken. Senere, etter lang saksbehandlingstid, kom de imidlertid frem til at de ikke kunne komme med noen reaksjon overfor Helse Stavanger i forbindelse med bruken av journalen i retten.

– Det syntes jeg var svært skuffende, sier Siri.

Vant i tingretten – tapte lagmannsretten

Uten Siri i vitneboksen, men med journalen i bevismaterialet, fortsatte rettsprosessen i 2019.

I november 2019 vant helsefagarbeideren frem i Stavanger tingrett. Oppsigelsen var ugyldig ifølge flertallet av dommerne. I april 2021 kom imidlertid en enstemmig lagmannsrett til motsatt konklusjon. Helse Stavanger ble frifunnet.

Saken ble så anket til Høyesterett der anken til helsefagarbeideren ble forkastet.

Dermed vant Helse Stavanger saken, og helsefagarbeideren er uten jobb på nyåret.

– Vi synes dommen er veldig streng fordi mindre alvorlige alternativ til oppsigelse i lite grad er vurdert, sier helsefagarbeiderens advokat Anne-Gry Rønning-Aaby i Fagforbundet.

Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby. Foto: Ingrid Tangstad Hatlevoll / NRK

– Urettmessig innsyn i journal er selvfølgelig veldig alvorlig, men dette var en situasjonsbestemt engangshendelse. Det var ikke risiko for at det kunne skje igjen. Hun kunne fått advarsel, slik Helsetilsynet reagerte. Hun kunne blitt omplassert der hun ikke hadde behov for å gå inn i pasientjournaler eller til annen stilling. Alt med den elektroniske pasientjournalen er digitalt, og man kan låses ute av både arbeidsgiver og pasient. Denne forholdsmessigheten er ikke vurdert av Høyesterett, mener advokaten.

Rønning-Aaby sier videre at helsefagarbeideren arbeidet ett år før hendelsen ble tatt opp og at hun har stått i jobben mens saken har pågått i retten. Hun skal ha fått gode tilbakemeldinger, og sykehuset har benyttet henne til ekstravakter i hele denne perioden.

I tillegg til å være uenig i dommen, reagerer også hun på at journalen til Siri er blitt brukt i rettssaken.

– Jeg har reagert på hvorfor i all verden arbeidsgiveren har behov for å lese opp pasientjournalen. Selv om det er lukkede dører, er det mange aktører til stede, sier hun.

– Skaper denne dommen presedens i denne type saker?

– Man har fått avklart at det er et tosporet system. Arbeidsgiver er ikke nødt til å vente til vurderingen fra Helsetilsynet, selv om denne vurderingen skal ha betydning. Men denne dommen sier ikke at alle urettmessige innsyn gir grunnlag for oppsigelse siden det blant annet ble vektlagt relasjonen til pasienten. Det blir konkrete vurderinger i enkeltsaker, sier Rønning-Aaby.

Dette er lovhjemlene i helsepersonelloven Ekspandér faktaboks § 21 a.Forbud mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger som nevnt i § 21 uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift. § 47.Opptegnelser og journal som bevis I rettssak eller forvaltningssak om helsepersonells yrkesutøvelse, kan opptegnelser, journal og journalmateriale kreves lagt fram som bevis i original eller bekreftet fotokopi eller utskrift. KILDE: Lovdata

Sykehuset: – Har endret rutiner

Sykehuset på sine side mener dommen gir viktige avklaringer og setter presedens i såkalte «snokesaker».

– Det er en god og viktig dom i Høyesterett som har prinsipiell betydning for alle sykehus og helsetjenesten for øvrig, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Stavanger, Helga Strand Vestbø.

– Urettmessig innsyn i pasientjournal er svært alvorlig. Våre pasienter skal kunne være trygge på at uvedkommende ikke har tilgang til journalopplysninger. At Høyesterett så tydelig markerer at denne konkrete oppsigelsen var rettmessig, gir en nødvendig presedens for andre saker i framtiden i hele Norge.

Vestbø forklarer at etter denne saken har Helse Stavanger gjort et omfattende arbeid med å forbedre rutinene deres knyttet til riktig bruk av pasientjournal.

Det skal handle om å klargjøre hva som er rettmessig oppslag, og hva som er videre saksgang og ansvar hvis det skjer. De skal også ha innarbeidet i rutinene at ved urettmessig innsyn, skal sykehuset kontakte pasienten med informasjon om avviket.

Sliter med tilliten

– Dette forbedringsarbeidet handler først og fremst om pasientsikkerhet. Men det er også viktig at våre medarbeidere skal være trygge i bruk av pasientjournal, slik at vi kan gi best mulig behandling til den enkelte pasient.

Men for Siri har disse endringene i rutinene kommet for sent. Hun tror dommen vil hjelpe folk som kommer etter henne. For henne har saken vært belastende, og hun sier hun fortsatt sliter med tilliten til sykehuset.

– I dag er det kun én lege som har tilgang til journalen på sykehuset. Det har gitt en del praktiske utfordringer, som igjen har ført til at jeg ikke har fått den helsehjelpen eller oppfølgingen jeg har krav på.

Til det svarer Vestbø:

– Det er forståelig at dette har vært en stor belastning. Vi beklager at vi ikke har lyktes med å gjenopprette tilliten.