Høyesterett opphever erstatningsdom i omstridt overgrepssak

– Min klient er lettet over utfallet, sier sier Thomas Randby, Jans advokat.

Mannen i 40-årene fra Nord-Rogaland, som NRK har kalt Jan, ble først dømt til ni års fengsel i Haugaland tingrett for grove seksuelle overgrep mot sin datter. Så ble han frikjent av juryen i Gulating lagmannsrett i desember 2017. Før han så ble dømt til å betale 250.000 kroner i erstatning måneden etter. Han ble altså strafferettslig frikjent, men sivilrettslig dømt for samme forhold.

NRK omtalte saken bredt i nettdokumentaren: Hva skjedde egentlig mellom pappa og Victoria?

Nå har saken tatt en ny vending.

Høyesterett reagerer på dom

Erstatningsdommen ble anket av Jan og hans advokat til Høyesterett, og ble behandlet tidligere denne måneden. Nå har dommen kommet.

Høyesterett opphever erstatningsdommen fra Gulating lagmannsrett.

– Jeg er enig i avgjørelsen. Jeg tror utfallet i lagmannsretten denne gang vil bli frifinnelse for erstatningskravet, sier Randby.

Høyesterett reagerer på ordbruken i lagmannsrettsdommen. I begrunnelsen for hvorfor Jan skulle dømmes til å betale erstatning, ble deler av dommen fra tingretten sitert.

En dom som endte med at Jan ble dømt til ni års fengsel. I dommen skal strafferettslig frikjente Jan ha blitt omtalt som tiltalt over 30 ganger.

Kombinert med noen av uttalelsene fra lagmannsretten, krenker det uskyldspresumpsjonen, mener Høyesterett.

Det betyr at Høyesterett mener lagmannsretten går for langt i å argumentere for at Jan er skyldig – når han tross alt er strafferettslig frikjent.

Enstemmig dom

– Jeg må ta en runde med min klient om hva vi gjør videre. Hvis de opprettholder kravet, må lagmannsretten ta stilling til det igjen, sier Elisabeth Rød, bistandsadvokat for Victoria.

«Når krenkelsen lå i det samlede inntrykk begrunnelsen ga snarere enn i bruken av enkelte ord og uttrykk, fant Høyesterett at krenkelsen ikke kunne repareres bare ved at den ble påpekt i Høyesteretts dom» står det i en uttalelse fra Høyesterett.

«Dommen bygger på rettspraksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol og gir veiledning om hvordan uskyldspresumsjonen gjør seg gjeldende ved utforming av domsgrunnene når en skadevolder dømmes til å betale erstatning for handlinger han er blitt strafferettslig frifunnet for i samme sak» står det videre.

Dommen er enstemmig.

Jan og Victoria (i midten) på ferie. Foto: Privat

Gransker behandling

I forbindelse med saken i lagmannsretten ble behandlingen jenta fikk hos BUP i Haugesund et sentralt tema. Victoria, som NRK har kalt jenta, gikk til behandling hos BUP etter at faren ble anmeldt i august 2014. I lagmannsretten ble avhørsekspert Ellen Wessel brukt som sakkyndig vitne fra forsvaret. Hun slaktet behandlingen og mente den var manipulerende.

–BUP har rotet sånn at man umulig kan si hva jenta har opplevd, uttalte hun.

I etterkant har behandlingen blitt sterkt kritisert og kalt uforsvarlig i en gjennomgang hos Helse Fonna. Helsetilsynet har også startet gransking.