Høyesterett har avvist anken i Hijab-saken

Høyesterett har avvist å behandle anken i saken mellom frisør Merete Hodne og Malika Bayan, melder Stavanger Aftenblad.

Nektet adgang med hijab

Bakgrunnen for saken er at Malika Bayan høsten 2015, ikledd hijab, gikk inn i frisørsalongen til Merete Hodne på Bryne og spurte hva det kosta å farge håret. Bayan fikk beskjed om at Hodne «ikke ville ta på sånne som henne».

Hodne nekter for å ha sagt dette, og ville ikke betale den 8000 kroner store boten hun ble ilagt. Dermed endte saken i Stavanger tingrett. Der ble hun dømt til å betale 10.000 kroner pluss saksomkostninger på 5.000. Hun anket saken til Gulating lagmannsrett, der boten ble redusert med 3000 kroner. Merete Hodne anket saken til Høyesterett, men i dag ble det klart at de ikke vil behandle den.