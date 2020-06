Høyeste nivå siden pandemiutbruddet

Oljeprisen er i dag på det høyeste nivået siden før koronapandemien brøt ut. Et fat nordsjøolje har ligget på rett over 43 dollar. Ikke siden 6. mars har oljeprisen vært på et så høyt nivå. Da kostet et fat 50,42 dollar på det høyeste.