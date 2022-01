Vinterens høye strømpriser gjør at ekstremt mange vil ha tak i ved. Pågangen fra ivrige og nærmest desperate kunder merkes godt blant dem som selger veden.

– Jeg blir nedringt av fortvilte kunder som ikke får tak i ved. I hvert fall ti om dagen på telefon, og i tillegg er det SMS og mail. Jeg har aldri opplevd lignende på de fem årene jeg har drevet med vedproduksjon, sier skogsarbeider Ole Aanestad i Aanestad ved i Sandnes.

Nå er det tomt hos Ole Aanestad, og han er i gang med å sikre ved til neste vinter. Da skal han legge klart dobbelt så mye som han gjorde i år.

Bonde og grunneier Hilde Hommeland. Foto: Hanne Høyland / NRK

Nabo Hilde Hommeland har også solgt mye ved i vinter.

– Det har blitt mer telefoner, fra vilt fremmede folk. De kjører forbi og ser et nummer på låven, og så ringer de. Når jeg spør hvor mye det er det snakk om, er det som regel bare til eget bruk. 1–2 favner, så er de fornøyde, sier hun.

Hvor mye er en favn? Ekspandér faktaboks Ifølge skogsarbeider og vedselger Ole Aanestad er det vanlig å regne at én husholdning bruker én favn ved per vinter.

Én favn tilsvarer omtrent 2 kubikk med ved, eller cirka 2000 liter.

En favn er med andre ord mye ved, og langt mer enn det du får plass til å bære i to armer (i ordboka blir favn beskrevet slik: Rommet mellom utstrakte armer og brystet).

Fagforumet Norsk ved har en egen side om målenheter for ved her.

Dobbelt så dyrt som i fjor

Etterspørselen har gjort at prisene på ved har skutt i været, sier Aanestad.

– Prisen på bjørk har doblet seg fra i fjor. Da lå den på en tusenlapp for en sekk på 1000 liter. Nå ligger prisen på rundt 2000 kroner.

Han mener prisene på Østlandet enkelte steder er oppe i 4000 kroner for samme vedsekk.

– Det er et helt spesielt år i år.

SIKRER NESTE ÅRS SALG: Kundene har allerede bestilt ved til neste vinter. Skogsarbeider Ole Aanestad er utsolgt for ved nå, men er i gang med å hogge det som skal selges neste sesong. Foto: Hanne Høyland / NRK

Aanestad er sikker på at også hans kunder er villige til å betale 4000 kroner for vedsekken han har solgt for halvparten av den prisen.

Men han mener det blir feil å ta bedre betalt enn han allerede gjør.

– Jeg kan smi, altså. Men det er viktigere å ha en god kunderelasjon. Når staten holder på slik de gjør, så vil ikke jeg ligge på samme linje, sier han, og sikter til de høye strømprisene.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) mener på sin side at regjeringen har gjort mye for å hjelpe folk med de høye strømprisene.

– Vi har på rekordtid fått på plass en strømpakke som treffer hele befolkningen på en god måte. Denne pakken styrket vi i helgen slik at folk skal få enda bedre hjelp til å betale regningene sine, skriver hun i en e-post til NRK.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap). Foto: Mathias Moene Rød

– I likhet med Aanestad er vi opptatt av at alle skal ha råd til å leve normale liv, til tross for at vi er i en ekstraordinær situasjon som ikke ligner noe vi har opplevd tidligere, legger hun til.

Må til Baltikum for mer ved

En av de store aktørene som selger ved over hele landet, er Coop. Men veden blir ikke akkurat liggende lenge i butikkene, sier regiondirektør Dag Ove Aksland.

Regiondirektør Dag Ove Aksland i Coop. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi får den inn fortløpende, og den forsvinner fort ut. Det ryktes fort når vi har ved.

Nå har Coop fått tak i et nytt betydelig parti ved. Men de måtte ut av Norden og til land i Baltikum som kan levere.

Aksland ber folk tenke seg om før de fyller bilen og tilhengeren med ekstra ved.

– Vi ber om at kunden tenker på alle, og at de kjøper bare det de trenger. Ikke hamstre, oppfordrer han.