Høye smittetall på Nord-Jæren

I Stavanger har 30 nye personer testet positivt for covid-19 siste døgn, mot 31 i forrige døgn. Rundt halvparten av de smittede er barn og ungdommer.

I Sola er det et stort hopp i smittetallene, med hele 22 koronasmittede siste døgn. Her har tallene stort ligget under 10 i døgnet den siste tiden. De fleste som er smittet i Sola er ungdommer.

I Sandnes har 14 nye personer testet positivt for koronasmitte siste døgn, mot 30 forrige døgn. Også der er rundt halvparten av de smittede barn eller ungdommer.