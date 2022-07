Høyball falt ikke av traktor

Politiet melder at ingen høyball har falt av traktor i Hå. Fotgjengeren er truffet av en høyball som stakk litt ut fra traktor idet traktor måtte svinge ut for å gi plass til syklist. Ingen skade påvist hos fotgjenger. Ut fra forklaringer på stedet så er det ikke grunnlag for å opprette sak.