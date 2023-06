Høy fiskedødelighet på Vestlandet

Riksrevisjonen mener myndighetene ikke har satt i gang tilstrekkelige tiltak for å bedre fiskevelferden i havbruksnæringen. I en ny rapport slås det fast at lakse-dødeligheten er på nesten 25 prosent på Vestlandet, mens den er på rett over 10 prosent i Nordland. Riksrevisjonens undersøkelse viser også at 91 prosent av laksen var av beste kvalitet i 2017, men i 2022 var den redusert til 86 prosent.