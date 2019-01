Eirik Horneland blir ny Rosenborg-trener, men skriver i en sms til NRK at han kommer til å oppfylle sine forpliktelser som hovedtrener for FKH på mandag.

Dette er også i tråd med forventningene til styreleder Leiv Helge Kaldheim.

– Eirik Horneland er fortsatt vår hovedtrener og jeg venter at han oppfyller sine forpliktelser ved å stille på trening med A-laget på mandag.

Gisle Jørgensen: GJ Stiller du på FKH-trening på mandag dersom klubbene ikke blir enige i mellomtiden? Eirik Horneland: EH Jeg utfører mine vanlige arbeidsoppgaver som hovedtrener på mandag, ja. Gisle Jørgensen: GJ Kan du si noe om hvordan det siste døgnet har vært? Eirik Horneland: EH Ta turen på mandag.

Horneland ønsker ikke å si noe om hvordan det siste døgnet har vært, men sendte tidligere i dag ut en pressemelding der han skriver at han ikke har opptrådt illojalt mot FK Haugesund.

Horneland har sagt opp kontrakten sin med FKH og ifølge Rosenborg starter han i ny jobb som hovedtrener der 1. februar.

Utsatt

Den oppsatte pressekonferansen kl. 1200 i dag der Rosenborg skulle presentere Horneland som ny hovedtrener ble dessuten utsatt på grunn av all støyen rundt ansettelsen.

Istedenfor hadde styreleder Ivar Koteng i Rosenborg en pressekonferanse en halv time senere. Der kom det blant annet fram at Rosenborg har tilbudt FKH 1,1 millioner kroner i kompensasjon for trenerduoen Horneland/Emberland. Det beløpet bekreftes av FKH.

Leiv Helge Kaldheim er styreleder i FK Haugesund. Foto: Thomas Halleland/NRK

– Det stemmer at Rosenborg har tilbydd Haugesund denne summen for at Horneland kan tiltre umiddelbart, men vi har en uoppsigelig kontrakt med Horneland som varer fram til 30. november 2019. Det er altså snakk om kompensasjon for mer enn den måneden Rosenborg og Horneland hevder, sier Kaldheim.

Kaldheim opplyser at det per fredag ettermiddag ikke har vært noen kontakt mellom klubbene siden torsdag formiddag.