Horneland etter Eggen-møte: – Vil motbevise fansen

– Det er Norges desidert største klubb. Rosenborg har blitt ledet av en av Europas beste fotballtrenere. Det er et stort ansvar å overta. Et ansvar som vi er beredt på å ta, sier Eirik Horneland.

Han er klar som ny Rosenborg-trener, men overgangen fra FK Haugesund har vært alt annet enn rolig. Klubbene har fortsatt ikke blitt enige om hvor stor kompensasjon FKH skal få for å la Horneland gå.

RBK-supporterne er heller ikke veldig begeistret for Horneland.

«Han minner oss ikke om den ubestridte eneren på benken, på brakka og i media», skrev supporterklubben Kjernen i et åpent brev til RBK-styret lille julaften.

Men midt oppi all denne uroen har Horneland vært på besøk hos «den ubestridte eneren».

– Eggen er en fantastisk fotballtrener, som jeg traff fredag, sier Horneland til NRK.

Eggen bekrefter møtet

Nils Arne Eggen bekrefter overfor NRK at Horneland var på besøk, men vil foreløpig ikke si noe mer om saken.

Nils Arne Eggen har tro på Eirik Horneland som ny Rosenborg-trener. Her blir Eggen hedret på Lerkendal like før en kamp mot Start i 2016. Da fylte han 75 år. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– Han har et like stort engasjement for klubben og det som skal skje i fremtiden, som da han trente dem selv. Vi skal rådføre oss godt med ham, så har vi våre tanker og ideer som vi er nødt til implementere, sier Horneland videre.

– Sunn skepsis

Horneland mener han har sagt opp kontrakten sin med FKH. Ifølge Rosenborg starter han i ny jobb som hovedtrener der 1. februar. Horneland understreker at Rosenborg er en stor klubb som skal fortsette å vinne og underholde.

– Rosenborg er bygd på en kultur og identitet som ligger der fra før. Min identitet passer godt med klubben, men jeg tror ikke vi skal snakke mer om RBK før vi begynner nå, sier han.

– Hva vil du si til supporterne?

– Det er en sunn skepsis fra supporterne. Vi kan slå nedenfra og opp, og så gleder vi oss til å prøve å overbevise dem om at vi er flinke folk.

– Hvem er Eirik Horneland?

– En bra fyr, avslutter han lattermildt.