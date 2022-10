Søndag ble det observert en drone i luftrommet over flyplassene i Stavanger og Haugesund.

Dette gjorde at flyplassen ble stengt i omtrent en time. NRK har fått tilgang til opptakene fra flytårnet ved Stavanger lufthavn søndag kveld.

Spill av lyd – God kveld. Jeg vet ikke om du fikk med deg siste?

– Jo, vi hørte noen rykter om droneaktivitet på Sola.

– Ja, vi har akkurat stengt. Sist observert 15–20.000 fot sørøst for flyplassen. Vi har ikke kontroll ... Så du kan ta det med ro til å begynne med.

Flere piloter og politihelikopter observerte dronen i løpet av tiden flyplassen var stengt.

Spill av lyd – Det har vært visuelle observasjoner, ja. Både fra politihelikopter og fra piloter som har sett den opp til 20.000 fot.

– Ja, den er god, takk skal du ha.

Flere avganger ble som følge av situasjonen utsatt og kansellerte.

Spill av lyd – Som nevnt, har vi ikke kontroll på dronen. Siste observasjon var sørøst et stykke ved Bjerkreimssenderen. 15–20.000 fot. Hvis du vil fortsette og etter hvert inn til flyplassen, får du lov til det. Så kan vi ikke si noe om gjenåpning.

Hendelsen gikk inn i rekken av mistenkelig droneaktivitet den siste tiden. Blant annet har det blitt registrert to tilfeller i nærheten av Kårstø-anlegget i Tysvær.

Onsdag ble Bergen lufthavn Flesland stengt etter droneobservasjoner, noe som førte til at tusenvis av passasjerer ble rammet.

Ønsker system for å blokkere droner

Leder Robert Gjønnes i Norsk Flygelederforening er tydelig på at foreningen ønsker et system som gjør at man lettere kan oppdage og eventuelt blokkere droner i nærheten av luftrommene.

– Vi ønsker absolutt at detekteringsutstyr blir implementert ute på de operative enhetene, skriver Gjønnes i en e-post.

Han påpeker at det finnes et rammeverk for hvordan dronene skal håndteres, og at han forventer at droneoperatører forholder seg til og respekterer rammeverket.

– Om det viser seg at man stadig får utfordringer med droner innenfor forbudssonen, vil den ytterste konsekvensen være at man kan tvinge fram et forbud innenfor visse rammer.

Organisasjonen Lederne ber om totalforbud mot droner nå som situasjonen er anspent.

Statsminister Jonas Gahr Støre talte onsdag under landsmøtet til Fagforbundet. Da sa han blant annet at det ikke er akseptabelt at utenlandsk etterretning flyr droner over norske flyplasser.

– Vi vil ikke ha noe av at noen flyr denne typen farkoster over viktige installasjoner i Norge. Vi sier nei til det, vi kommer til å forfølge det og stoppe det.

Støre la også til at det ikke foreligger noen direkte trussel mot Norge, men at situasjonen er alvorlig.

Flere droner har i den siste tiden blitt observert i luftrommene rundt flyplassene på Sola og Flesland. Samtalene i opptakene i saken er mellom flygeledere på Sola og piloter i lufta. Foto: Kristoffer Apall

Kan gjøre stor skade

Oman var ifølge nettstedet Airport Technology det første landet i verden som tok i bruk et system som kan blokkere at droner går inn i luftrommet rundt flyplassen.

Nå finnes slike system også på store europeiske flyplasser.

På Heathrow i London kom systemet på plass januar 2020 (ekstern lenke), året etter at byen opplevde store problemer med droneobservasjoner rundt flyplassene. Gatwick ble stengt midt i juletrafikken, noe som rammet 110.000 flypassasjerer.

I fjor var et fly fra Widerøe bare 60 meter unna et dronekrasj.

I 2017 krasjet et kommersielt passasjerfly med en drone over Quebec City Airport i Canada. Flyet fikk mindre skader og landet trygt. I intervju med den kanadiske kringkasteren CBS sa transportminister Marc Garneau at det kunne endt katastrofalt om dronen hadde truffet motoren.

Ved University of Dayton har de forsket på hvor stor skade droner kan gjøre i kollisjoner med fly. I 2018 gjennomførte de tester de mente viste at selv små droner kunne gjøre stor skade. I videoen under kan man se disse testene.

Planlegger å skalere opp

Avinor har lenge hatt en plan for å skalere opp og utvide dronedetektering, ifølge Erik Lødding, leder for samfunnskontakt.

– Innen kort tid vil vi ha systemer klare for å utruste enda flere lufthavner.

Lødding vil av sikkerhetshensyn ikke kommentere hvilke lufthavner dette gjelder, eller detaljer rundt systemene.

Mange ser føre seg dette når dei høyrer ordet «drone». Men dei kjem i mange storleikar og fasongar. Dei minste er på 30 g og får plass i handa. Dei kan vere vanskelege å oppdage for det nakne auget. Dei største kan vege over 20 tonn, og har eit vengespenn på 40 meter. Det er større enn Widerøs største fly. Nokre dronar kan fly i opptil 14 timar, medan mindre dronar kan berre fly i nokre minutt. Dei største og mest avanserte har ein rekkevidde på fleire hundre kilometer.

Mindre dronar kan fly kortere. Equinor har brukt drone for å frakte hastedelar offshore. Testoperasjon gjekk frå Mongstad til Troll A i 2020. Og i Stavanger testar ein ut bruk av dronar til å frakta naudmedisinsk utstyr. Dei blir òg brukt mellom anna til grenseovervaking og redningsoperasjonar. Noko som definerer ein drone, er at piloten ikkje er om bord. Likevel er det laga passasjerdronar. men dei blir òg styrt frå bakken. Kjelder Jon Christian Harestad,

markedsføringsspesialist hos Nordic Unmanned.

markedsføringsspesialist hos Nordic Unmanned. Erik Reichbom-Kjennerud,

seniorforsker hos NUPI. Forrige kort Neste kort

Aleksander Wasland er kaptein i Widerøe og forbundsleder i Norsk Flygerforbund. Han sier tilfeller av droneobservasjoner er noe piloter opplever oftere og oftere.

Aleksander Wasland er leder i Norsk Flygerforbund. Foto: Hans Ivar Moss Kolseth / NRK

– Vi er ukomfortable med å dele luftrom med alt som ikke skal være der, og vi har lenge ropt varsku om uautorisert droneaktivitet, sier Wasland.

Forbundet har lenge vært kritiske til bruken av uregulerte droner.

– Vi ønsker at dronene blir bedre integrert som en del av norsk luftfart og at rommet for å operere dette uregulert i bakgården må skjerpes inn. Altså må den amatørmessige dronevirksomheten reguleres mye sterkere.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Ivaretar sikkerheten

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram bekrefter at situasjonen er dramatisk når flyplasser blir stengt som følge av droneobservasjoner.

– Vi ser en økning av droneaktiviteten, og beredskapen er også styrket. Det er politiet som har hovedansvaret for sikkerheten innenlands, og Forsvaret støtter med økt tilstedeværelse.

Han påpeker at det ikke er grunn til å føle seg utrygg.

– Avinor følger med på dette. Når flyplasser blir stengt, er det nettopp fordi de ivaretar sikkerheten.

Gram vil ikke kommentere hva norske myndigheter vet om hvem som står bak droneaktiviteten.