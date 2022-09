Homofrydprisen til Jan Rune Holdhus

Jan Rune Holdhus, også kjent som karakteren June Kommune, har blitt tildelt Homofrydprisen 2022, skriver Aftenbladet.

Under lørdagens Pridemarkering på Tou Scene stakk han av med prisen for hans betydning for det skeive miljøet i Rogaland.

– Jeg er kjempe rørt og veldig stolt, forteller Holdhus til NRK.