Holdt på å dø av energidrikk – nå kan aldersgrense innføres

– Jeg og mine pårørende ble fryktelig redde etter det som skjedde. Jeg ser helst at energidrikker forbys helt, sier Henrik Eide Dahl.

Da unggutten fra Gudbrandsdalen var 14 år gammel, kollapset han midt under et datatreff på Otta ungdomsskole. Da hadde han drukket store mengder energidrikk med koffein.

Legene mistenkte tidlig at dette var årsaken til nyresvikten. Etter å ha tatt flere prøver, ble denne teorien styrket.

– Jeg drikker ikke energidrikke lenger, på grunn av at jeg var døden nær sist gang. Nå drikker jeg heller vann eller saft, sier Dahl.

Han legger til at flere av kompisene hans i gamingmiljøet også har sluttet å kjøpe energidrikk.

Disse kan det bli nødvendig å bruke legitimasjon for å få kjøpt. Foto: Tore Kommedal Asheim / NRK

Delte meninger

Onsdag annonserte Forbrukerrådet at de vil sette en stopper for at energidrikk med høyt koffeininnhold selges til personer under 18 år. Det var TV 2 som først omtalte saken.

Forslaget blir ikke bare godt mottatt.

– Det er «bullshit», smeller det fra 16-åringen Eivind Kloster når han hører om Forbrukerrådets planer.

Eivind Kloster (16) er ikke imponert over forslaget til Forbrukerrådet. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Kloster er klokkeklar på at aldersgrensen bør være lavere enn 18 år. I dag har ikke myndighetene noen offisiell aldersgrense på kjøp av energidrikk.

Blant skoleelevene NRK møter på Kiwi Gosen i Stavanger, er det delte meninger rundt forslaget om at energidrikk skal ha lik aldersgrense som alkoholdige drikkevarer.

Lucas Sim (15) ser poenget til Forbrukerrådet når de ønsker aldersgrense på energidrikk. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Jeg synes det er bra. Energidrikker er ikke sunt, og de er ikke bra for kroppen, sier Lucas Sim (15).

Vet ikke om problemet løses med aldersgrenser

Én av årsakene som blir fremhevet fra Forbrukerrådet, er risikoen for koffeinforgiftning som følge av akutt høyt inntak av energidrikk.

Gunstein Insetfjord har fokus på helse når han og Forbrukerrådet vil ha samme aldersgrense på energidrikk som på øl. Foto: NRK

– Jeg tror mange foreldre ikke er klar over at energidrikker kan føre til alvorlige helseplager. I Sverige var det nylig en 16-åring som fikk hjerteproblemer, sier Gunstein Insetfjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet.

Han legger til at det kan også føre til søvn- og konsentrasjonsvansker.

Sverige er et av flere land som utreder mulighetene for aldersgrense på energidrikk.

Petter Nome, direktør for interesseorganisasjonen Bryggeri- og drikkevareforeningen, synes argumentet om akutt inntak blir noe søkt.

Direktør Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen tror aldersgrenser vil gjøre energidrikker mer spennende for mindreårige. Foto: Petter Nome

– Jeg vil tenke at høyt akutt inntak av fårikål og bananer heller ikke er bra, sier Nome.

Han legger til at det er viktig med bevisstgjøring, men tror aldersgrenser potensielt vil gjøre energidrikker mer spennende for de under 18.

– Unger trenger ikke falsk energi

En forelder som er glad for Forbrukerådets forslag, er Linda Lie som jobber på Kiwi Sandal i Stavanger.

Lie liker ikke å se barn forsøke å kjøpe energidrikker.

Linda Lie på Kiwi Sandal i Stavanger er glad for de mulige nye reglene. Foto: Tore Kommedal Asheim / NRK

– Unger trenger ikke falsk energi! De skal ha nok naturlig energi, uten å måtte drikke det som skal være skadelig for dem, sier hun.