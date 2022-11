Holder elevene inne

Elever ved både Vaulen skole i Stavanger og Kleppe skule i Klepp blir holdt inne i friminuttene i dag på grunn av den sterke vinden. Frykten er at trær blåser over ende og løse gjenstander kan blåse ned fra takene. Vaulen melder også at elevene på 7. klassetrinn permitteres far 5. time, og går hjem klokka 13.30.