– Det er frustrerende for folk at sko, klær og andre sportsvarer blir ubrukelige, eller i hvert fall dårligere, etter så kort tid, sier stortingsrepresentant for SV i Rogaland, Ingrid Fiskaa.

NRK-reportasjen om Hoka-sko som ryker i hælen etter bare noen måneders bruk har fått om lag 1500 kommentarer på NRKs delinger i sosiale medier.

Fiskaa mener forbrukere må sikres bedre og vil ta saken opp i Stortinget før jul.

– SV vil foreslå en merking med forventet levetid på sko og andre varer, og vi vil utvide reklamasjonsretten, slik at produsentene må ta et større ansvar for at vi kan kjøpe sko som faktisk varer en stund, sier hun.

Stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa (SV). Foto: Javad M.Parsa / NT

Fiskaa mener det er gode muligheter for å få gjennom et slikt forslag i Stortinget.

– Det er flere som er sier de er opptatt av miljøet og avfallet som hoper seg opp.

Forventer kort levetid for lette løpesko

Daglig leder i Norsk Sportsbransjeforening, Trond Evald Hansen, vil ikke kommentere Hoka spesielt. Han sier likevel at lette, raske løpesko ikke er forventet å vare i to år, som er normal reklamasjonsfrist for sko.

– Noen treningssko er unike og har egenskaper andre treningssko ikke har. Raske og lette løpesko varer sjelden i to år, mens andre, for eksempel terrengløpesko, kan brukes i mange år, og se like fine ut, sier han.

Dette blir nok ikke kundene godt nok informert om i sportsbutikken, innrømmer Hansen.

Daglig leder i Norsk Sportsbransjeforening, Trond Evald Hansen Foto: Norsk Sportsbransjeforening

– Nei, kanskje ikke. Dette er en utfordring bransjen har, og som vi bør lære av. Alle skomodeller har omfattende produktbeskrivelser. En tydelig markering av hvilke modeller som kan tåle mer enn andre kan være en vei sportsbransjen kan se på.

– Hva synes du om at så mange har engasjert seg i debatten om kvaliteten på Hoka-skoene?

– Det er fantastisk, kjempebra! Vi i sportsbransjen er opptatt av folk skal ha gode aktivitetsopplevelser. For å få det, må de ha produkter som passer målsetting og forutsetninger. Når de ikke har det, bommer vi. At denne kunnskapen blir spredt rundt, er helt fantastisk.

To par med ødelagte Hoka-sko. Aleksander Olsvik vil tenkt seg godt om før han kjøper Hoka igjen. Foto: Hilde Torgersen / NRK

Også importøren av Hoka-sko, Run AS, støtter dette.

– Det er utrolig viktig at butikkene er gode på å informere kundene om bruksområde for de forskjellige modellene. Dette er noe vi har veldig fokus på. Derfor holder vi kurs for butikkpersonell, sier daglig leder Carl Jørgen Nordberg.

Han sier de vil ta det til etterretning dersom bransjen blir enig om en felles objektiv merking av produkter.

Forbrukerrådet støtter merking

Også Forbrukerrådet mener en merking av forventet levetid er bra for miljø og bra for kundene.

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

Thomas Iversen mener at reportasjen om Hoka-skoene viser at det er lett å kjøpe feil sko, eller å bruke skoene du kjøpte, på feil måte.

– Jeg har et håp om at det kan bli konkurranse blant aktørene om å lage sko som både har høy kvalitet og som også varer lenge, sier Iversen.

Når skoene har såpass kort holdbarhet, er dette noe som åpenbart må informeres om til kundene før de kjøper, slik at det ikke blir forvirring, mener han.