Høgsfjordferja kan starta opp på fredag ettermidag

Den nye Høgsfjordferja er tidlegast klar for rutetrafikk mellom Oanes og Lauvvik på fredag ettermiddag. Det seier Hans Skaar, dagleg leiar i Fartøydrift AS til Sandnesposten. I morgon, torsdag, skal Sjøfartsdirektoratet koma på ny inspeksjon. Dersom alt då blir godkjent, så vil me ha ein markering med varaordføraren i Sandnes, og deretter oppstart på fredag ettermiddag, seier Skaar.