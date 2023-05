Høgre og Frp har fleirtal i Haugesund i ny måling

Det ligg an til eit nytt politisk fleirtal i Haugesund etter valet, viser ei meiningsmåling Haugesunds avis presenterer i dag. Arbeidarpartiet går tilbake 11,4 prosentpoeng, medan Høgre går fram med 6,9 poeng. Også Frp går fram med 3,3 prosentpoeng, noko som betyr at Høgre og Frp til saman ville fått fleirtal i kommunestyret. Senterpartiet, som denne perioden har to representantar, får berre ein prosent i målinga, og er utradert frå kommunestyret. Det einaste partiet i den nåverande koalisjonen som går fram er SV. Partiet aukar med 3,5 prosentpoeng frå sist val og endar på 8,8 prosent.