Høgre åtvarar mot muslimpredikant

Stavanger Høgre meiner det var uklokt av Islamsk opplæringssenter i Hillevåg å gi talarstolen til predikanten Said Rageah, som vil straffe blasfemi med døden. Partiet er uroa for at eit så viktig trussamfunn inviterer den omstridde predikanten.