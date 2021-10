Høghusbygging er sett på pause

Gravearbeidet for å bygge eit nytt høghus i Knud Holmsgate i Stavanger, er foreløpig stoppa. I går ettermiddag blei det i byggegropa grave fram ein eldre ringmur, og det blei også funne keramiske fliser som kan stamma frå mellomalderen. I tillegg blei det funne beinrestar, truleg frå husdyr. Truleg blir det to dagars byggepause, medan arkeologar grev i området for hand, skriv prosjektet på Facebooksida si.