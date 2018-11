Høgare husprisar på gong

Fleire ledige jobbar i Rogaland, har ennå ikkje gitt seg utslag i høgare prisar for hus og leilegheiter. Årsaka er at det er folk som alt bur her som har fått dei ledige jobbane. – Men dette snur nå, seier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-Bank.