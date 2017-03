Hodne har fått ny advokat

Per Danielsen har overtatt som advokat for Merete Hodne (bildet). Hodne vil nå vurdere om hun skal gå til sak mot Løgnaslaget, sier Danielsen. Hodne fikk ikke medhold i tingretten i at ordet «nazifrisør» måtte fjernes fra et revynummer. Danielsen sier de også vil vurdere å gå til menneskrettighetsdomstolen i Strasbourg med hijabsaken.