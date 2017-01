Hodne førebudd på å bli grilla av retten

Frisør Hodne erkjente som venta ikkje straffskuld då ankesaka tok til i Gulating lagmannsrett tysdag føremiddag.

Hodne blei dømd for religiøs diskriminering i tingretten fordi ho nekta Malika Bayan adgang til frisørsalongen hennar fordi ho hadde på seg hijab, men ho anka dommen.

I forklaringa si tysdag sa ho at alle som har på seg ein hijab er potensielle muhammedanarar for henne. Ho held fast på at hijab for henne eit eit totalitært politisk symbol.

– Det blir vel litt grilling, tenker eg. Men eg får ta det som det kjem. Eg er godt førebudd, sa Merete Hodne like før rettssaka tok til i dag.

– Har du tru på eit anna utfall denne gongen?

– Det er nok 50–50. Eg trur eg har gode vitne, så det bør ha ein god del å seia. Det er veldig mange som er uvitande til kva eg kallar Muhammadisme er for noko, så saka bør få eit anna utfall.

Håpar det blir siste runde

Ho meiner all merksemda rundt saka er bra fordi ein då får fokus på det ho kallar Muhammadisme og hijab-bruk.

– Eg meiner hijab er eit symbol på ein totalitær politisk ideologi eg meiner er i ferd med å øydelegga menneska. Dette skal eg gå litt meir inn på i retten.

– Eg hadde håpa at me var ferdige med denne saka. Men eg visste jo at ho høgst truleg kom til å anka. No håpar eg dette blir siste runde, og at me får ei avslutning, sa Malika Bayan til NRK før rettsforhandlingane.

Det var ho som melde Merete Hodne til politiet, etter at ho blei nekta adgang til frisørsalongen hennar, fordi ho hadde på seg ein hijab.

Fleire nye vitne

Forsvaret har kalla inn fleire ny vitne i retten, som vil støtta Hodne i hennar syn på hijab som eit politisk plagg.

Hodne har innrømma at ho avviste Bayan fordi ho hadde på seg ein hijab, men ho forklarer dette med at ho fekk "hetta", fordi ho ser på hijab som eit symbol på ein totalitær ideologi, og ikkje eit religiøst plagg.

Aktor Asbjørn Eritsland sa før rettsaka tok til at han meiner dette blir litt på sida av saka, så lenge hijab blir oppfatta som eit religiøst plagg av folk flest.

Malika Bayan står fast på at hijab er eit religiøst symbol for henne og at det er diskriminering å nekta ho tilgang til frisørsalongen.

NRK oppdaterer artikkelen.