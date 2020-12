Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det går overraskende bra. Vi var litt spente i starten, men jentene har vokst utrolig mye på det, sier hovedtrener Are Rannem.

På isen i Siddishallen er det full fart og god stemning.

Jentene på U7-laget til Stavanger Hockey er bare fem og seks år gamle.

De klarer seg fint uten foreldrene i hallen.

TRENER-JA: Trener Are Rannem sier jentene har blitt mer selvstendige uten foreldrene til stede. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Jentene blitt mye mer selvstendige. De tar ansvar for å få med seg utstyr og bag. Søker mer mot hverandre både på og av banen. Så for det sosiale er det også utrolig bra, sier treneren.

Positiv sideeffekt

Ishockeyklubben Stavanger innførte smittetiltaket i høst.

Bare spillere, trenere og andre som er tilknyttet laget har adgang. Jentene kommer til trening ferdig påkledd med utstyr, hjelm og skøyter.

– Det går ganske greit uten mor eller far, men jeg savner dem litt. Jeg liker at de er her og ser på meg, sier Liina Glomsaker (6).

HOCKEY-JENTE: Liina Glomsaker (6) synes det er gøy med hockey, og hun savner litt å ha foreldrene med. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Bare tre foreldre står på sidelinjen for å hjelpe til med dobesøk og andre ting.

– Det er helt fantastisk. Foreldrene stjeler oppmerksomheten. Nå hjelper jentene hverandre når noen slår seg. De kler av seg selv, og er blitt mer selvstendige. Jeg er stolt av de, sier lagleder Martin Hillestad.

TRE VOKSNE: Lagleder for jentelaget U7 i Stavanger Hockey, Martin Hillestad, er en av tre voksne som får følge treningen fra sidelinjen. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Litt sånn som det var før i tida, da barn styrte seg mer på egen hånd?

– Ja, litt som i gamle dager, da jeg var liten.

Mindre mobbing

Ishockeyklubben har kommet fram til ordningen i samråd med kommunen.

Alle må holde en meter avstand utenfor isen. Skal barneidretten holdes i gang, trengs begrensninger.

– Alternativet til foreldre-nekt hadde vært å gå ned på antallet barn for å få inn flere voksne, sier daglig leder i IHK Stavanger, Vidar Are-Ekstrøm.

POSITIVT: Daglig leder i IHK Stavanger, Vidar Are-Ekstrøm, mener barna klarer seg veldig bra på treningene, uten foreldrene. Foto: Ingvild Lygren/NRK

Mindre bevegelsesfrihet kan også ha hatt en positiv effekt på det sosiale miljøet.

– Jeg er overbevist om at det er mindre mobbing. Nå har lagledelsen kontroll hele tida. Før var det fri flyt over alt, sier Are-Ekstrøm.

Barna må holde en meter avstand utenfor banen, og har tilsyn av voksne når de går til og fra garderober, toaletter og utstyrsrom.

TRYGT PÅ ISEN: Det skal være minst én trener pr. ni spillere på isen i Siddishallen, men det kan være flere, og det er det ofte. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Savner å bli med inn

Etter trening venter foreldrene i regnet utenfor.

Mange forstår hvorfor de ikke får bli med inn, men savner å følge med fra sidelinjen.

GÅR FINT: Ella Tomine Helle (6) synes det går helt fint å trene uten å ha med mor Mona Helle inn i hallen. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Det går veldig bra. De har gode trenere som passer godt på, men det er jo litt kjipt. Det er jo kjekt å se på. Man er jo stolte foreldre, sier Mona Helle, mor til Vivild (6).

Også hockey-mamma Lise Egenes heier på ordningen.

STØTTER: Lise Egenes er hockeymamma i Stavanger. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– I begynnelsen var det veldig uvant. Jeg har alltid vært med, men før var det mye sånn «se på meg, mor». Nå fokuserer de nok mer på det de skal gjøre.

Vurderer å videreføre

Men foreldrene kommer trolig tilbake når pandemien er over.

– Man bør ta med seg de gode erfaringene, men foreldrene er veldig viktige for at jentene skal fortsette å drive med idretten. Og det er trist for foreldrene å ikke se framgangen de har, sier Are Rannem.

Full foreldrenekt er unntakstilstand, men klubben vurderer å videreføre forbudet mot foreldre i ganger og garderobe.

– Med færre folk rundt omkring får vi bedre oversikt. Det blir mindre mobbing, hærverk og uønsket aktivitet, sier Are-Ekstrøm.