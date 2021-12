Hjortejegerar meldt til politiet

Fleire jegerar er meldt etter Statens naturoppsyn og politiet kontrollerte hjortejegerar på Haugalandet i november. Mange jegerar veit ikkje at det ikkje er lov til å bruke nattsikte under vanleg jakt, seier etterforskingsleiar Sjur Stava. Ein jeger som vart meldt hadde i tillegg til nattsikte også våpenet oppbevart lett tilgjengeleg i bil og ikkje dekka over og utilgjengeleg slik det skal vere.