Hjemmeundervisning ut året i Stavanger

5.-10. trinn på skolene i Stavanger går over til hjemmeundervisning og barnehagene innfører reduserte åpningstider fra torsdag 16. desember.

Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, vil takke alle de dyktige ansatte på skolene og i barnehagene i Stavanger.

– De har jobbet utrolig godt i en situasjon som har blitt stadig mer utfordringene de siste ukene. Vi opplever nå et stigende smittenivå. Det krever at vi alle bretter opp ermene for å finne gode løsninger for å begrense antall nærkontakter, sier ordfører Kari Nessa Nordtun ifølge en pressemelding.

Hun sier at de ansatte har strukket seg langt i snart to år, og at slitasjen er stor.

– Det er også vanskelig å få tak i nok vikarer. Vi håper disse tiltakene vil gjøre hverdagen tryggere for både barn, foreldre og ansatte, sier ordføreren.

Barnehagenes åpningstid blir redusert for å kunne praktisere et godt smittevern i tråd med anbefalingene for gult nivå. Alle barnehagene skal som hovedregel ha minimum åpnet 7,5 time per dag.