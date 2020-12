Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hvis en må i karantene er det anbefalt å teste seg mellom dag tre og syv. Men Karmøy kommune, har valgt dag fem, som et kompromiss, skriver Haugesunds Avis.

– Fra en smittesituasjon til en eventuelt blir smittsom går det noen dager. Nå vet vi at de fleste utvikler smitte i løpet av de første fem dagene, derfor anbefaler vi at en tester seg på dag fem etter reise, forteller kommuneoverlege Katrine Marie Haga Nesse til NRK.

– En kan være smittsom i to døgn før en utvikler symptomer, legger hun til.

– Fornuftig

Fylkeslegen i Rogaland, Janne Dahle-Melhus, mener det er greit med en middelvei.

– Det er en grøft i begge ender, å teste for tidlig, eller for sent - da en kan ha vært mange forskjellige steder på forhånd. Men det gjelder å velge seg en middelvei.

– Det er fornuftig når en kommer fra et område med mye smitte til et område med mindre smitte å ta forholdsregler.

Det har vært høyt trykk på smittevern i norske kommuner etter at Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte smitteutbruddet av covid-19 som en pandemi den 11. mars i år.

Selv om mange nordmenn nå får et avbrekk i julen, betyr ikke det nødvendigvis at kommunene tar seg ferie.

– Vi har full beredskap og tilgjengelig personell, men har fordelt dagene slik at alle kan få litt fri. En kan teste seg på julaften og i hele romjulen i Karmøy, sier kommuneoverlege Haga Nesse.

I utgangspunktet har kommunen ikke testing første juledag og første nyttårsdag, men dersom det blir nødvendig har de personell på stand-by.

– Vi er forberedt på at det kan komme mer smitte i forbindelse med økt reiseaktivitet for jul og nyttår, men nå som vi har vært i denne pandemien en stund har vi gode rutiner på plass. Vi frykter ikke, men har respekt for, at det kan gi økt smittetrykk, sier kommuneoverlege i Karmøy, Katrine Marie Haga Nesse. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Venter mer smitte

Ifølge den nyeste rapporten fra Folkehelseinstituttet for de to foregående ukene, er Rogaland det eneste fylket som har mindre enn 20 smittede per 100.000.

Lokale koronarestriksjoner for Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola oppheves torsdag 17. desember.

Men fylkeslegen sier at det uansett er naturlig å vente mer smitte nå som flere skal på reisefot.

– Slik vi så etter sommeren, med mer bevegelse og reising, vil en også se noe mer smitte nå. Det er viktig å ha en oversikt over hvem en er i kontakt med, og følge begrensningene for antall.

– Vi har veldig lite smitte i vår region akkurat nå, men nå som julehøytiden står for tur kommer vi til å få besøk fra områder med mer smitte. Vi ber om at besøkende er særlig forsiktig de første dagene etter ankomst, og holder avstand, også til den de bor hos. Spar klemmingen til senere, påpeker kommuneoverlege Haga Nesse.

Hun oppfordrer alle som skal ut på reise til å sette seg inn lokale retningslinjer der en skal tilbringe julen.

– Lokalt følger vi nasjonale regler, men det er noen steder det er strengere lokale regler som en må oppdatere seg på. Test deg gjerne når du reiser hjem igjen etter ferien også.

– Jeg tenker at kommunene har vist gang på gang at hele apparatet er klart når det blir smittesituasjoner. Folk i Rogaland er flinke til å følge karantenereglene. Vi skal klare å håndtere det fint dersom det nå blir mer smitte, men håper selvfølgelig at det blir så lite som mulig, sier ​​​​​​fylkeslege i Rogaland, Janne Dahle-Melhus. Foto: Arild Eskeland

Planlegger for vaksine

Det er mye som skal på plass før koronavaksinen kommer til landet. På en pressekonferanse onsdag sa statsminister Erna Solberg at det ikke er usannsynlig at første vaksinering kan skje i romjulen.

– Kommunene er i full gang med planleggingen. Det er vanskelig fordi vi ikke vet nøyaktig når vaksinene kommer, vi vet ikke hvor mange vi får, og hvilken vaksine det er. Det er ganske krevende, sier Dahle-Melhus.