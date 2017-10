– Før jeg skal inn i en tunnel så blir jeg veldig redd. Pulsen stiger og jeg får følelsen av å miste kontrollen. Jeg har helt angst for lange tunneler, sier Marianne Stamnes (51) til NRK.

Hun er en av over 400 som i kveld møtte opp på åpent møte om tunnelangst. Møtet ble arrangert i forbindelse med at vegprosjektet Ryfast skal stå ferdig om to år. Ryfast består av totalt tre tunneler. Den lengste gjør det mulig å kjøre fra Stavanger til Solbakk i Ryfylke, i en undersjøisk veitunnel på nesten en og en halv mil.

– Jeg vurderer å flytte før tunnelen kommer, sier Stamnes.

Over 400 mennesker møtte i kveld opp i Strand kommune for å høre på hypokonderlegen Ingvar Wilhelmsen snakke om tunnelangst. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Ifølge SINTEF føler rundt 10 prosent ubehag ved å kjøre i lange tunneler. Spesielt eldre synes det er skummelt å kjøre inne i tunneler.

– Jeg gruer meg til Ryfast kommer. Det gjør jeg virkelig, sier Unni Asheim til NRK.

Overrasket over oppmøtet

Det var Strands kommune som inviterte til folkemøtet hvor professor Ingvar Wilhelmsen, også kjent som hypokonderlegen, snakket om tunnelangst. Han gav folk som lider av tunnelangst følgende råd:

– Du må tenke på hvordan du skal forholde deg til risiko. Hvis du alltid må ha hundre prosent kontroll, og ikke klarer å forholde deg til at ulykker og bilbranner kan skje, så må du rett og slett holde deg borte fra tunneler. Hvis du er villig til å forholde deg til en liten risiko og usikkerhet, så er det bare å kjøre i tunneler. Folk må altså spørre seg om de er villig til å leve med risiko eller ei, sier Wilhelmsen.

Statens vegvesen var også til stede på informasjonsmøtet, og prosjektleder for Ryfast, Gunnar Eiterjord, hadde aldri trodd at så mange kom til å møte opp.

Gunnar Eiterjord er prosjektleder for Ryfast. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Jeg er svært overrasket over oppmøtet. Det pleier ikke å være så mange som kommer på informasjonsmøtene om nye veiprosjekter, sier Eiterjord.

Ønsker å beholde ferjeforbindelsen

– Jeg liker ikke tanken på den lange tunnelen. Jeg liker best å kjøre over sjøen, ikke i en tunnel under den, sier Eva Helgeland.

Det er det mange som mener. Til tross for at det ifølge SINTEF faktisk er dobbelt så trygt å kjøre inni kontra utenfor tunneler.

– Jeg blir redd av å tenke på å kjøre i Ryfast, og jeg håper derfor fremdeles på at ferjesambandet kan beholdes, sier Stamnes.