Hjelmeland vil tilby Vegas-bryllup

– Det kan komme til å bli travelt om dette blir en realitet, sier varaordfører i Hjelmeland, Linn Veronica Jacobsen (Ap).

Kommunen i Ryfylke satser på at bryllup skal bli en vekstnæring. Sånn som Las Vegas. Folk skal komme til Hjelmeland og få giftet seg i en fei, med Elvis-kostyme eller hva du måtte ønske.

– Jada, vi diskuterte utstyrslager med kostymer som folk kan velge og vrake i, slik de kan være den ene og den andre når de skal gifte seg.

Kommunene skal vie

Det spenstige forslaget fra rådmannen ble diskutert på tirsdagens formannskapsmøte. Hjelmeland mangler nemlig et skikkelig slagord. «Bryllupsbygda» ble kastet over bordet. Det ble mye latter, ifølge Jacobsen.

Linn Veronica Jacobsen (Ap), varaordfører i Hjelmeland. Foto: Mari Friestad / NRK

– De ønsket et litt mer Las Vegas-preg på vielsene, nå som vi politikere skal starte å vie personer.

Mer konkret ønsker rådmannen fullmakt til å gå i dialog med næringslivet om å utvikle Vegas-ideen. Bakgrunnen for forslaget er altså at Stortinget i juni bestemte at det fra 1. januar ikke lenger er dommerne og tingrettene som skal vie ektefolk borgerlig, men kommunene.

Sørland: – Folk vil gjøre noe annet

– Interessant! sier bryllupsekspert Kathrine Sørland om Vegas-ideen.

Hun påpeker at folk i større grad ønsker seg personlige bryllup.

– Man vil gjøre noe som er annerledes enn det venninna gjorde i fjor, så med dette forslaget får folk mulighet til å gjøre nettopp det i Hjelmeland, sier Sørland.

Kathrine Sørland Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I sitt eget bryllup fløy TV-personligheten med helikopter innover Ryfylke, så hun er godt kjent med den bildeskjønne naturen i området.

– Så jeg skjønner godt hvis mange vil gifte seg i Hjelmeland.

Mer natur enn synd

For helt Vegas blir det ikke – og definitivt ikke noe «sin city». Hjelmeland ligger tross alt midt i bibelbeltet i Ryfylke.

– Det kan hende det blir litt blinkende lys, men jeg tror vi må bruke de andre kvalitetene som er i kommunen. Der er naturen en viktig faktor, sier Jacobsen, som ikke avviser at det blir vielser på toppen av Skomakernibbå.

– Det gjenstår å se om folket mottar dette på en bra måte eller om de synes det er et teit forslag.

Kommunestyret i Hjelmeland skal avgjøre saken 1. november.