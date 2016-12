Hjelmeland ut i ny folkeavstemning

Er du for eller imot en sammenslåing med Strand og Forsand?

Det er spørsmålet innbyggerne i Hjelmeland kommune skal ta stilling til i slutten av januar.

De fleste i kommunen trodde nok at spørsmålet om kommunesammenslåing var lagt dødt for lenge siden. Slik blir det ikke.

– Forhåpentligvis får vi til et folkemøte i begynnelsen av januar, så skal vi ha en folkeavstemning rundt 24.- eller 25., sier ordfører i Hjelmeland, Bjørn Laugaland (Sp).

Ordfører Bjørn Laugaland (Sp) har snudd etter fylkesmannens anbefaling. Foto: Mari Friestad / NRK

Ordføreren, som gikk til valg på å kjempe imot sammenslåing, har snudd etter fylkesmannens anbefaling om en ny kommune i ytre Ryfylke med Strand, Forsand og Hjelmeland.

– Skjønner du at det kan virke litt rart med en ny runde?

– Ja. Det forstår jeg veldig godt. Denne situasjonen er ikke helt slik som jeg hadde tenkt meg at den skulle være, men vi kan ikke parkere oss og være handlingslammet av den grunn, sier han.

Ny intensjonsavtale

Politikerne er i gang med å lage en ny intensjonsavtale om sammenslåing med Strand. Forutsetningen er at Forsand blir med.

– Jeg ser at andre ønsker at vi skal bli større enheter og vi tenker at folket fremdeles har noe de skulle sagt, sier varaordfører Linn Veronica Jacobsen (Ap).

– Men det gjorde de jo for halvannet år siden?

Linn Veronica Jacobsen (Ap) mener mye har endret seg og at folket fremdeles har noe de skulle sagt. Foto: Mari Friestad / NRK

– Ja, men vi ser at ting har blitt annerledes. Prosessene går sin gang enten vi vil det, eller ikke. Vi ønsker å sende vårt innspill basert på en ny folkeavstemning. Etterpå er det til slutt Stortinget som må bestemme hva som skal skje, sier hun.

Kan ende med "ja"

Ved forrige folkeavstemning sa 55 prosent i Hjelmeland "nei" til å vurdere sammenslåing med andre kommuner i Ryfylke. 45 prosent sa "ja".

Magnar Riveland, journalist i Strandbuen, har fulgt saken svært tett. Han tror landskapet kan ha endret seg, og at flere vil lande på ja denne gangen.

Magnar Riveland i Strandbuen tror resultatet i januar kan bli annerledes enn i 2014. Foto: Mari Friestad / NRK

– Jeg tror kanskje folk ser at når det hver høst skal vedtas nye budsjett, så er det de samme rundene med kutt.

Riveland lurer på om innbyggerne rett og slett blir litt mette av alt som skjer.

– Det er ikke sikkert det blir bedre i en ny kommune, men jeg tror folk kanskje tenker "kan vi ikke prøve og se".