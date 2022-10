Hjarteinfarkt ikkje god nok grunn til å sleppe nattevakter

Ein 59 år gammal oljearbeidar, som jobba skift, fekk ikkje støtte i Sør-Rogaland tingrett, for at han hadde rett på å sleppe nattevakter. Mannen hadde hatt eit hjarteinfarkt, og då han kom tilbake på jobb bad han om å få sleppe nattevaktene. Arbeidsgjevaren meinte at det ville gå ut over arbeidskollegaene til mannen, som ville fått fleire nattevakter enn før, og sa derfor nei, skriv Aftenbladet. Nå har altså Sør-Rogaland tingrett gitt arbeidsgjevaren rett.