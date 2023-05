Historisk lave strømpriser

Ifølge Aftenbladet vil strømprisen være under 0 kroner for Lyse sine strømkunder mellom 10 og 17 søndag 21. mai. Kommunikasjonssjef i Lyse, Atle Simonsen, sier til avisa at dette er den laveste strømprisen selskapet har hatt så lenge Nordpool har hatt målinger. På det meste mellom 13 og 14 søndag er strømprisen -7,36 øre.