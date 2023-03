Historien til Tommy (29) bidro til at Vedum fortalte om egen MS-sykdom: – Et veldig sterkt møte

Under åpningen av Senterpartiets landsmøte åpnet leder Trygve Slagsvold Vedum opp om at han har fått den nevrologiske sykdommen Multippel Sklerose (MS).

Vedum fikk diagnosen etter en rekke hendelser våren 2020. Året etter, i 2021, fikk han medisiner som gjorde at sykdommen stabiliserte seg.

Én av dem som fulgte Vedums tale, var tidligere bonde og Sp-medlem Tommy Herredsvela (29)

– Det kom som et sjokk. Sist jeg traff ham, og slik jeg har sett ham på fjernsyn, har han virket helt frisk. Men det gjorde jeg også, sier Herredsvela.

Da faren fikk påvist MS i 2013, forstod den da 19 år gamle mannen hva symptomene han selv opplevde var. To år senere fikk også han diagnosen, og sykdommen endret hverdagen hans totalt.

Tommy Herredsvela fulgte med på nyhetene da Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum åpnet opp om MS-sykdommen. Foto: Odin Omland / NRK

Fortalte om sykdommen til Vedum

Under valgkampen i 2021 traff Herredsvela på Vedum. På dette tidspunktet visste Vedum om sykdommen, men det skulle gå halvannet år før han fortalte om den.

Sp-lederen blir blank i øynene når NRK viser ham et bilde av 29-åringen. Selvfølgelig husker han Tommy.

– Det var et veldig sterkt møte. Tommy har fått det mye tøffere enn jeg har fått det. Jeg har vært veldig heldig. Medisinen har virket og ting fungerer veldig bra. Han har hatt en mye tøffere kamp enn det jeg opplever, sier Vedum.

Herredsvela fortalte om MS-sykdommen og viste frem medisinen sin, som han ikke opplevde at hadde en god effekt. Flere som stod Herredsvela nær felte tårer. Vedum beskriver samtalen som sår.

– Når jeg har tenkt på talen, er Tommy en av dem jeg har hatt i bakhodet. Denne typen møter er noe av det fineste og sterkeste med å være partileder og statsråd, sier Vedum.

Trygve Slagsvold Vedum ble rørt av møtet med MS-syke Tommy Herredsvela, og forteller at de to har holdt kontakten. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Han fortalte ikke om egen diagnose til Herredsvela i 2021. Det var valgkamp, flere medier til stede og et tett program. Vedum hadde bestemt seg for å holde sykdommen unna offentligheten. Men han er glad for at han nå kan være åpen.

– Neste gang det kommer en Tommy eller en annen, så trenger jeg ikke holde den delen privat. Vi er sårbare, og når vi er sårbare trenger vi fellesskap, sier Vedum.

Fakta om MS Ekspandér faktaboks Man regner i dag med at over 13.000 personer i Norge har MS. Over dobbelt så mange kvinner som menn har sykdommen.

Multippel sklerose (MS) er en kronisk betennelsessykdom der kroppens eget immunsystem angriper vev i hjernen og ryggmargen.

MS medfører ødeleggelse av isolasjonslaget (myelinet) rundt nervetråder i hjernen og ryggmargen. Symptomene skyldes feilfunksjoner i de delene av sentralnervesystemet som rammes. Sykdommen viser seg i form av anfall (attakker). Noen opplever kun ett enkelt eller et fåtall attakker, og vil kunne leve stort sett som normalt.

Andre kan bli sterkt handikappet etter lang tid med sykdommen. Vanlige symptomer er følesansforstyrrelser, synsproblemer, lammelser eller såkalte kognitive symptomer som hukommelses- og konsentrasjonsvansker.

Sykdommens forløp og symptomer er forskjellige fra person til person. Noen opplever attakk bare én gang, så går symptomene tilbake. Andre kan etter år med sykdommen bli sterkt handikappede.

Man regner med at mellom åtte og tolv personer per 100.000 årlig får sykdommen. Det vil si at mellom 500 og 550 personer per år får sykdommen, i en befolkning på fem millioner. (Kilde: MS-forbundet)

Kommer med råd til Vedum

Odelsgutten Herredsvela er i dag avhengig av gåstol, og kan ikke lenger jobbe på gården eller kjøre bil og gravemaskin.

Han sliter med muskelstramninger og nykk, og skjelver i armer og føtter.

Før kunne han hoppe fra stein til stein på pukkverket i nærheten. Nå sitter han inne, går turer og trener i håp om å komme tilbake – og helst få bilsertifikatet tilbake.

– Det er som å sitte i fengsel, på soning, å ikke kunne reise slik jeg vil, sier Herredsvela.

– Hverdagen min ble endret totalt. Jeg fikk ikke lenger reise og arbeide. I starten fikk jeg ikke engang lov til å ha diagnosen, men jeg visste at jeg hadde den, sier Tommy Herredsvela. Foto: Odin Omland / NRK

Den unge Vikeså-mannen kommer med en klar beskjed til Vedum om veien videre.

– Det er ikke en dødsdom. Du må vedlikeholde kroppen, komme deg opp og trene så godt og mye du kan.

Han håper Vedum tar vare på seg selv.

– Hvis han kjører på med trening, tror jeg at han kan holde seg langt bedre enn meg, som gikk uviss i to år før jeg fikk diagnosen. Jeg håper det vil gå godt for ham, sier Herredsvela.

Stor ulikhet blant personer med MS

Å få og leve med MS slår svært forskjellig ut fra person til person. Ingen vet nøyaktig hvorfor MS oppstår, men forskerne mener det er en kombinasjon av arvelige og miljømessige årsaker.

Therese Marlene Wammeli Johannesen sitter i styret i MS-forbundet og er leder i Rogaland MS-forening. Hun kjenner Herredsvela, og synes det er viktig å få frem ulikhetene blant MS-pasientene.

– Slik skapes økt kunnskap om diagnosen, og det kan inspirere flere med MS til å åpne opp om sine utfordringer, sier Johannesen.

Gåstolen er veldig til hjelp for Tommy Herredsvela, men han håper å trene seg vekk fra den. Målet er å kunne gå rundt i huset og ute uten å tenke på balansen. Foto: Odin Omland / NRK

Hun berømmer den gjenvalgte Sp-lederen for å bidra til å gi MS et ansikt.

– Vedum sier at han ikke merker sykdommen i hverdagen på grunn av behandlingen han har fått. Selv om vi har mange høyeffektive medisiner for MS i dag, er det dessverre de som har et aggressivt og raskt progredierende sykdomsforløp hvor medisiner ikke klarer å bremse utviklingen godt nok, sier Johannesen.