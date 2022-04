Håper historien om Mathias (18) sin bortgang kan gjøre en forskjell

MATHIAS BLE BARE 18 ÅR: Når en i nyhetene hører om dødsfall på grunn av tabletter blant ungdom, er det mange som ser for seg hvordan en slik ungdom ser ut. Folk rister oppgitt på hodet og tenker; ja slikt kan det gå. Dette kan ikke skje meg eller mine. Men det er der folk tar feil. Dette kan skje selv de beste. Ungdommer som faller død om på fest på grunn av partydop kommer ikke fra ødelagte hjem. Det er vanlig kjekk normal ungdom fra gode og omsorgsfulle familier.

I dag holdt jeg hovedtalen i begravelsen av en 18 år gammel gutt som døde den 10. april etter å ha fått i seg et giftig stoff på en fest. Mathias kom fra en god familie som stilte opp uansett hva det var, og hans framtidsutsikter var som en solfylt sommerdag. Han var rett og slett en praktkar av en ungdom. Han hadde nettopp fått lappen og var sjåfør for vennegjengen denne lørdagskvelden. Tidlig søndag morgen parkerte han bilen og ble med inn på en fest hvor han fikk i seg noe som fikk fatale følger. Stoffet han fikk i seg var så sterkt at hjertet stanset.

Mathias familie er i dyp sorg. De håper at dødsfallet vil være til skrekk og advarsel blant all ungdom. La dødsfallet til Mathias være det siste – ikke bare det første. Partydop er dessverre blitt svært utbredt i ungdomsmiljøer. Ta lærdom av det som skjedde. Vær rakrygget og si nei når noen tilbyr den slags rusmidler. Å svelge ned en pille eller et pulver på en ellevill fest er som å spille russisk rulett med livet. Den slags stoff er høyst sannsynlig produsert i en møkkete bakgård et eller annet lugubert sted. De som produserer den slags er kyniske folk som vet at de selger gift.

Til de som IKKE vil ta lærdom av det som skjedde med Mathias, la meg få låne noen linjer fra Arnulf Øverlands berømte dikt «Du må ikke sove»:

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem

og si: Det er sørgelig, stakkars dem!

Du må ikke tåle så inderlig vel

den urett som ikke rammer deg selv!

Jeg roper med siste pust av min stemme

Du har ikke lov å gå der og glemme!

Til alle ungdommer der ute: Vær så snill. Vær en god rollemodell for både venner og søsken. Si et klart å tydelig nei til partydop.

Kilde: Tor Inge Vormedal