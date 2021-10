Hissig mann til angrep på vektere

Halv tre i ettermiddag fikk politiet melding om at en beruset og hissig mann hadde gått til angrep på to vektere i Madlakrossen, skriver de på Twitter. Politiet kjørte til stedet og foretok avhør av de involverte. Mistenkte, en mann i begynnelsen av 60-årene, ble overtatt av helse. Mannen blir anmeldt for kroppskrenkelse.