Hissig mann på utested i Stavanger

Politiet måtte trå til da en mann ble hissig på et utested i Vågen i Stavanger i natt. Han var så pass vanskelig å ha med å gjøre at politiet bortviste ham fra Stavanger sentrum. Mannen i 40-årene nektet å forlate sentrum. Han ble kjørt til arresten, og vil bli anmeldt for å ikke etterkomme politiets pålegg.