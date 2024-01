Himlingen i taket falt ned på Eigerøy

Et bygg på Eigerøy i Eigersund kommune fikk vannskader i går kveld. Det samlet seg vann over en himling innvendig i et tak som til slutt ga etter. Det ble en del vann på gulvet. Det er ukjent hvor store skader det ble på bygget. Brannvesenet hjalp til med å få opp vannet igjen i går kveld.