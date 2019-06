Hevder rekrutter ødela leiligheten – nå kan Ottar havne i fengsel

– Det er utrolig provoserende. Først ramponerer de hele leiligheten, ødelegger for tusenvis av kroner, og plager min gamle far i samme bygning. Så drar de til politiet og anmelder meg for vold når jeg irettesetter dem. Det er så frekt at jeg ikke finner ord, sier Stangeland.

Ifølge tiltalen skal Stangeland ha sparket og slått til sammen fem mannlige og tre kvinnelige rekrutter fra Madlaleiren hjemme i leiligheten på Våland i Stavanger.

Voldsbruken skal ha skjedd ved to ulike anledninger i 2018 da rekrutter på helgepermisjon leide seg inn hos ham gjennom Airbnb.

– En hel bataljon

Avtalen var, begge gangene, at noen få rekrutter skulle få leie i ett døgn for å ha vorspiel før de gikk ut på byen, ifølge Stangeland.

– I stedet fikk jeg sms-er av naboer som lurte på om jeg visste hvor mange som var på fest hos meg. Da jeg kom hjem fant jeg en hel bataljon med rekrutter som hadde spydd over alt. Mye i leiligheten var sønderknust, og jeg måtte både male og skifte gulv etterpå, sier han.

– Hvorfor slo og sparket du dem?

– Jeg brukte ikke vold, men samtlige fikk en kraftig, verbal irettesettelse.

«Jeg har gjort foreldrene deres en tjeneste»

Ottar B. Stangeland sier hensikten var å få dem til å rydde opp etter seg.

På Airbnb la ikke Stangeland skjul på hva han mente om rekrutter etter å ha leid ut til dem (klikk på bildet for å se det større).

– At dagens ungdom er laget av porselen og ikke forstår handling og konsekvens, er bare flaut. Jeg har gjort foreldrene deres en tjeneste som satte dem på plass. De trengte dette. Det går ikke an å oppføre seg slik, mener Stangeland som understreker at han var edru da episodene skjedde.

Frontfiguren i countrybandet Deathbarrel – og tidligere punkbandet Haggis – legger ikke skjul på at han har voldsdommer på rullebladet.

Han mener dette er grunnen til at politiet har prioritert saken.

– Det var jeg som burde ha gått og anmeldt dem. Men jeg ønsket ikke at politiet skulle bruke ressurser på noe jeg ville rydde opp i selv.

– Vi var livredde

Han får støtte av advokat Maren Eide som skal forsvare Stangeland i straffesaken i Stavanger tingrett.

Advokat Maren Eide. Foto: Skretting & Eide

– Det er sjokkerende at politiet har valgt å ta ut tiltale for kroppskrenkelse. Jeg mener dette er helt feil med tanke på hva som faktisk skjedde i leiligheten, sier hun.

NRK har vært i kontakt med en av rekruttene som er fornærmet i saken. Han ønsker ikke navnet sitt publisert. Mannen forteller at de var livredde da Stangeland dukket opp, og at de på dette tidspunktet lå og sov.

Dropper videre utleie

Rekrutten hevder også at utleieren truet dem med et balltre, noe Stangeland selv nekter for å ha gjort.

– De hadde vært og hentet masse ting fra det avlåste rommet mitt, blant annet et balltre, sier han.

Stangeland sier han har leid ut leiligheten regelmessig gjennom flere år.

– Jeg har gode referanser på utleievirksomheten. Episodene med rekruttene, og at politiet faktisk valgte å ta ut tiltale, gjorde at jeg har mistet lysten på å leie ut videre, sier han.

Politiadvokat Are Nygård Bergh i Sør-Vest politidistrikt ønsker ikke å kommentere tiltalen før saken skal opp i retten.

Straffesaken er berammet til 29. og 30. august.