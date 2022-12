Hevder han handlet i nødverge

42-åringen som har erkjent at han har skutt og drept en annen 42-åring i en leilighet på Vestre Platå i Stavanger, men mener at han ikke kan straffes. Ifølge Stavanger Aftenblad hevder den siktede 42-åringen at han handlet i nødverge. Tre personer er siktet for drap eller medvirkning til drap i saken.